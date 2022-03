AZ-Kommentar zum Spielabbruch des ESC Kempten

Die Emotionen schwappten nicht ohne Grund über. Und doch war es die schlechteste aller Lösungen, nicht mehr aufs Eis zu gehen, meint AZ-Sportchef Thomas Weiß.

08.03.2022 | Stand: 01:26 Uhr

Warum, fragt man sich, musste die Situation am Freitag in der Amberger Eishalle so eskalieren? Für den ESC Kempten ging es in diesem Spiel doch eigentlich um nichts mehr; die Play-offs waren schon zuvor unter Dach und Fach gebracht. Vielleicht führte genau diese Mischung aus „Ist-uns-doch-egal“ und „Das-müssen-wir-uns-nicht-antun“ dazu, dass der Hauptschiedsrichter mit der Nachricht aus der Kemptener Kabine kam, dass der ESC für die restlichen knapp 14 Minuten nicht mehr aufs Eis geht (Lesen Sie dazu: Spielabbruch sorgt weiter für Zündstoff). Erst hieß es, man fühlte sich von den Schiedsrichtern ungerecht behandelt. Später, als die Kemptener längst zuhause waren, war von spuckenden und beleidigenden Randalierern hinter der ESC-Spielerbank die Rede.