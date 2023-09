Allgäuerin Melanie Leupolz beendet ihre Nationalmannschafts-Karriere

Fußballerin Melanie Leupolz (29) aus Ratzenried bei Wangen beendet überraschend ihre Karriere im DFB-Trikot. Das sind die Gründe.

11.09.2023 | Stand: 17:28 Uhr

Melanie Leupolz beendet ihre Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen. Das verkündete die 29-Jährige aus Ratzenried bei Wangen in einer Pressemitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

"Ich habe gemerkt, dass die Fülle an Belastungen energiezehrend ist. Ich bin sehr stolz auf das, was ich in der Nationalmannschaft erreicht habe. Jetzt ist es an der Zeit, den vollen Fokus auf meinen Verein Chelsea zu legen", wird Leupolz in der Mitteilung zitiert. Sie habe den Anspruch, "dem hohen Niveau dort gerecht zu werden und mit 100 Prozent Energie alle sportlichen Ziele mit meinem Team zu erreichen. Ich würde mich freuen, wenn ich bei einem Länderspiel noch einmal die Möglichkeit bekomme, mich von der Mannschaft und den Fans zu verabschieden. Es war eine prägende und unvergessliche Zeit", sagte Leupolz weiter.

Melanie Leupolz lief 79 Mal für die DFB-Auswahl auf

Bei der für das DFB-Team enttäuschenden Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland stand die 29-jährige Mittelfeldspielerin noch für das deutsche Team auf dem Platz. Insgesamt absolvierte Melanie Leupolz 79 Länderspiele für die DFB-Auswahl und gewann dabei den EM-Titel 2013 und die Olympische Goldmedaille 2016. Im April war sie nach der Geburt ihres Sohnes erstmals wieder in die DFB-Auswahl berufen worden.

Ihre Karriere auf Vereinsebene wird Leupolz beim englischen FC Chelsea fortsetzen.

Das sind die Karriere-Daten von Melanie Leupolz

Geboren: am 14. April 1994 (in Wangen)

am 14. April 1994 (in Wangen) Heimatverein: TSV Ratzenried (bei Wangen im Allgäu)

TSV Ratzenried (bei Wangen im Allgäu) Ausbildungsverein: TSV Tettnang (bis 2010)

TSV Tettnang (bis 2010) Vereine im Frauen-Bereich: SC Freiburg (2010 bis 2014), FC Bayern München

SC Freiburg (2010 bis 2014), FC Bayern Größte Erfolge: Olympiasiegerin 2016, Europameisterin 2013 (mit der DFB-Auswahl), Deutsche Meisterin 2015 und 2016 (mit dem FC Bayern München), Englische Meisterin 2021 und 2022 (mit Chelsea London)

Olympiasiegerin 2016, Europameisterin 2013 (mit der DFB-Auswahl), Deutsche Meisterin 2015 und 2016 (mit dem FC Bayern München), Englische Meisterin 2021 und 2022 (mit Chelsea London) Auszeichnungen: Preisträgerin der Fritz-Walter-Medaille 2011 und 2013 (als beste U17- und U19-Nachwuchsspielerin), Spielerin der Saison 2014/2015 beim FC Bayern München.

Preisträgerin der Fritz-Walter-Medaille 2011 und 2013 (als beste U17- und U19-Nachwuchsspielerin), Spielerin der Saison 2014/2015 beim FC Bayern München. Melanie Leupolz bei Instagram (281.000 Follower. Stand: 11.09.23)

