Box-Profi Michael Eifert macht "Jagd auf den alten Hasen"

Boxer Michael Eifert aus Kempten macht vor seinem ersten Senioren-Titelkampf eine Ansage an seinen Kontrahenten aus Italien. Der Kampf kommt live im Free-TV.

Details über die taktische Vorgehensweisen gab es nicht, dafür aber eine Kampfansage. Auf der Pressekonferenz vor dem Box-Kampf zwischen Michael Eifert und dem Italiener Adriano Sperandio richtete der 24-jährige Kemptener deutliche Worte an seinen zehn Jahre älteren Kontrahenten. „Adriano ist ein alter Hase, ich bin der junge Fuchs. Und ich werde den alten Hasen im Ring erledigen“, sagte Eifert im Vorfeld des Duells, das am Samstagabend (23 Uhr, live im MDR) in Magdeburg stattfindet.

„Solche Ansagen gehören dazu, das gibt die Plattform auch her. Jetzt muss ich es eben im Ring beweisen“, sagte Michael „Diesel“ Eifert, der sich bereits am Montag auf den Weg nach Magdeburg machte. Zusammen mit seinem Trainer Ali Celik besuchte er seine Heimatstadt Bautzen und schaute auch beim Training des dortigen Box-Nachwuchses vorbei. Außerdem stand ein Besuch im Magdeburger Technikmuseum auf dem Programm. „Am Donnerstag habe ich es etwas ruhiger angehen lassen. Wir haben in den letzten Wochen verschiedene Techniken trainiert, die werde ich am Samstag zeigen“, sagte Eifert.

Michael Eifert vor erstem Titelkampf im Seniorenbereich

Der Kampf um die “IBF Inter-Continental Championship im Halb-Schwergewicht“ ist der erste Titelkampf Eiferts im Seniorenbereich. Die IBF gehört neben der World Boxing Association (WBA), der World Boxing Organization (WBO) und dem World Boxing Council (WBC) zu den vier größten Verbänden im Profiboxen.

Weltmeistertitel ist das große Ziel

Um gegen Sperandio zu kämpfen, musste Eifert seinen deutschen Meistertitel abgeben. Sein Nachfolger wird ebenfalls am Samstag zwischen Tom Dzemski und Alexander Lorch ermittelt. „Jeder Boxer hat das Ziel, Weltmeister bei einem der vier großen Verbände zu werden. Das will auch Michael erreichen und darauf arbeiten wir hin“, sagte Trainer Ali Celik.

Auch Anhänger aus Kempten in Magdeburg

Unterstützt wird Eifert, der für den SES-Boxstall antritt, am Kampfabend im Magdeburger Maritim-Hotel auch von seiner Familie. Im Eifert-Fanblock stehen außerdem Anhänger aus Kempten, Bautzen, Magdeburg und Heilbronn.

