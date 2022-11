Nach Attacke auf Schiri: So reagiert Türk Sport Kempten auf den Vorfall

Beim A-Klassen-Spiel wird der Unparteiische attackiert. Türk Sport Kempten distanziert sich von der Tat. Welche Konsequenzen es für den Spieler gibt.

07.11.2022 | Stand: 16:17 Uhr

Die Attacke auf einen Fußball-Schiedsrichter beim A-Klassen-Spiel zwischen dem FC Rettenberg II und Türk Sport Kempten II hat für Wirbel in der Allgäuer Fußball-Szene gesorgt. Ein Spieler des Gäste-Teams aus Kempten hatte den Unparteiischen der Schiedsrichtergruppe Kempten-Oberallgäu von hinten umgestoßen, die Partie wurde daraufhin beim Stand von 4:1 für Rettenberg II abgebrochen.

"Distanzieren uns von Gewalt"

Nun ging Mahmut Yilidirim, der Vorsitzende von Türk Sport Kempten, an die Öffentlichkeit. „Ich möchte nochmals betonen, dass wir uns in aller Form von Gewalt und feindseligem Verhalten distanzieren“, sagt Yildirim. Der Vorfall habe auch die Spieler und Verantwortlichen von Türk Sport Kempten schockiert.

Vorfall in Rettenberg: Spieler aus dem Verein ausgeschlossen

Mit dem betroffenen Schiedsrichter stand Yildirim bereits in Kontakt, ebenso mit der Polizei, die nach der Attacke Ermittlungen aufgenommen hat. Der Angreifer sei erst in diesem Jahr zu Türk Sport Kempten gekommen. Inzwischen wurde er aus dem Verein ausgeschlossen. „Wir möchten uns nochmal beim Schiedsrichter und auch beim FC Rettenberg entschuldigen“, sagte Yildirim. „Mir persönlich ist wichtig zu sagen, dass wir andere Werte vertreten. So eine Aktion ist nicht zu rechtfertigen.“