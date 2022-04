AZ-Bilanz nach dem Laufsporttag in Kempten 2022. Die Teilnehmer überzeugen nicht nur mit sportlichen Höchstleistungen – sondern auch durch solidarische Gesten.

Von Nicolas Gayer

05.04.2022 | Stand: 07:20 Uhr

Am Sonntag war es soweit – der Laufsporttag Kempten fand 2022 nach drei Jahren Pause wieder statt. An den Start gingen 1500 Läuferinnen und Läufer, begleitet von vielen Zuschauern am Streckenrand. „Die widrigen Bedingungen und einige coronabedingte Ausfälle haben uns fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es hat jedoch alles bestens funktioniert und wir sind rundum glücklich mit dem Verlauf der Veranstaltung“, sagt Organisator Joachim Saukel.