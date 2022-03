Frühes Saison-Aus für den ESV Kaufbeuren: Joker scheitern in den Pre-Playoffs

DEL2-Eishockey: Vor über 2000 Zuschauern verliert der ESV Kaufbeuren nach hartem Kampf gegen den EHC Freiburg und verpasst den Sprung ins Playoff-Viertelfinale.

12.03.2022 | Stand: 11:16 Uhr

Es hat nicht sollen sein: Der ESV Kaufbeuren verlor am Freitagabend in den Pre-Play-offs der DEL 2 gegen den EHC Freiburg vor 2020 Zuschauern unglücklich mit 2:3 (1:1, 1:0 0:1, 0:1) nach Verlängerung. Damit steht es in der Best-of-Three-Serie 0: 2 und die Saison ist für Kaufbeuren vorbei.

Nachdem die Gäste aus dem Allgäu eine frühe 3:5-Unterzahl überstanden hatten, brachte Markus Lillich seine Farben in der 9. Minute in Führung. Diese glich Simon Danner in dem temporeichen und kampfbetonten Spiel allerdings postwendend aus. Als Tobias Echtler auf der Strafbank saß, schoss Sami Blomqvist den ESVK in Unterzahl mit 2:1 (28.) wieder nach vorn.

ESVK in Freiburg: Lammers hat das 3:1 auf dem Schläger

Erneut in Unterzahl hatte John Lammers in der 34. Minute sogar das 3:1 auf dem Schläger, scheiterte aber an Wölfe-Keeper Patrik Cerveny.

In der 43. Minute gelang Christian Billich der 2:2-Ausgleich. Die Partie wogte nun hin und her. Mit zwei Glanzparaden rettete Joker-Schlussmann Maximilian Meier die Gäste in die Verlängerung. In dieser waren die Freiburger in der 75. Minute der glückliche Sieger durch Scott Allen. Der Treffer hielt auch dem Videobeweis stand.

Da die Joker auch das erste Spiel der Pre-Playoffs verloren, kommt es am Sonntag nicht zum Entscheidungsspiel - und die Joker verabschieden sich in die Sommerpause. (hjk)

Bilderstrecke

Der Kader des ESV Kaufbeuren für die Saison 2021/2022

1 von 17 Der 29-jährige Joseph Lewis spielt schon die fünfte Saison für die Joker. Bild: Benjamin Lahr Der 29-jährige Joseph Lewis spielt schon die fünfte Saison für die Joker. Bild: Benjamin Lahr 2 von 17 Stürmer Philipp Krauß ist 20 Jahre alt, läuft mit der Nummer acht auf und zählt zu den jungen Wilden biem ESVK. Bild: Benjamin Lahr Stürmer Philipp Krauß ist 20 Jahre alt, läuft mit der Nummer acht auf und zählt zu den jungen Wilden biem ESVK. Bild: Benjamin Lahr 3 von 17 Goalie Maximilian Meier ist Ersatzmann von Stamm-Torhüter Stefan Vajs. Bild: Benjamin Lahr Goalie Maximilian Meier ist Ersatzmann von Stamm-Torhüter Stefan Vajs. Bild: Benjamin Lahr 4 von 17 Der 27-jährige Verteidiger Jan Pavlu kam vor der Saison vom DEL2-Konkurrenten Heilbronner Falken. Bild: Benjamin Lahr Der 27-jährige Verteidiger Jan Pavlu kam vor der Saison vom DEL2-Konkurrenten Heilbronner Falken. Bild: Benjamin Lahr 5 von 17 Neuzugang Simon Schütz hat bereits für die Kaufbeurer gespielt, lief zuletzt aber für den ERC Ingolstadt in der DEL auf. Bild: Benjamin Lahr Neuzugang Simon Schütz hat bereits für die Kaufbeurer gespielt, lief zuletzt aber für den ERC Ingolstadt in der DEL auf. Bild: Benjamin Lahr 6 von 17 Stürmer Sami Blomqvist ist seit der Spielzeit 2016/2017 beim ESVK. Der Finne ist einer der besten Scorer im Joker-Team. Bild: Benjamin Lahr Stürmer Sami Blomqvist ist seit der Spielzeit 2016/2017 beim ESVK. Der Finne ist einer der besten Scorer im Joker-Team. Bild: Benjamin Lahr 7 von 17 Cheftrainer Tray Tuomie folgte auf Rob Pallin, der den ESVK kurz nach Beginn der Saison auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Der US-Amerikaner Tuomie war zuvor Coach bei den Augsburger Panthern. Bild: Mathias Wild Cheftrainer Tray Tuomie folgte auf Rob Pallin, der den ESVK kurz nach Beginn der Saison auf eigenen Wunsch verlassen hatte. Der US-Amerikaner Tuomie war zuvor Coach bei den Augsburger Panthern. Bild: Mathias Wild 8 von 17 Sebastian Osterloh ist Co- und Athletik-Trainer bei den Buron Jokern. Bild: Mathias Wild (Archiv) Sebastian Osterloh ist Co- und Athletik-Trainer bei den Buron Jokern. Bild: Mathias Wild (Archiv) 9 von 17 Markus Lillich hat in der Jugend des ESVK mit Eishockey begonnen und kehrte im Sommer 2021 zu seinem Heimatverein zurück. In der Zwischenzeit spielte der Stürmer unter anderem bei den Nürnberg Ice Tigers in der DEL. Bild: Mathias Wild Markus Lillich hat in der Jugend des ESVK mit Eishockey begonnen und kehrte im Sommer 2021 zu seinem Heimatverein zurück. In der Zwischenzeit spielte der Stürmer unter anderem bei den Nürnberg Ice Tigers in der DEL. Bild: Mathias Wild 10 von 17 Fabian Voit (links) und Markus Schweiger sind wichtige Offensiv-Stützen bei den Jokern. Voit spielt die zweite Saison in Kaufbeuren, Schweiger die dritte. Bild: Mathias Wild Fabian Voit (links) und Markus Schweiger sind wichtige Offensiv-Stützen bei den Jokern. Voit spielt die zweite Saison in Kaufbeuren, Schweiger die dritte. Bild: Mathias Wild 11 von 17 Kapitän Tyler Spurgeon kommt aus Edmonton (Kanada), spielt aber seit 2015 in Europa Eishockey. Bis 2020 lief er für den HC Innsbruck auf, danach wechselte er ins Allgäu. Bild: Mathias Wild Kapitän Tyler Spurgeon kommt aus Edmonton (Kanada), spielt aber seit 2015 in Europa Eishockey. Bis 2020 lief er für den HC Innsbruck auf, danach wechselte er ins Allgäu. Bild: Mathias Wild 12 von 17 Florian Thomas ist einer der dienstältesten ESVK-Spieler. Der Stürmer geht schon in der achten Saison für die Joker aufs Eis. Bild: Mathias Wild (Archiv) Florian Thomas ist einer der dienstältesten ESVK-Spieler. Der Stürmer geht schon in der achten Saison für die Joker aufs Eis. Bild: Mathias Wild (Archiv) 13 von 17 John Lammers ist der dritte Kanadier im ESVK-Kader. Der Stürmer aus Bowmanville kam 2020 gemeinsam mit Tyler Spurgeon vom HC Innsbruck. Bild: Mathias Wild John Lammers ist der dritte Kanadier im ESVK-Kader. Der Stürmer aus Bowmanville kam 2020 gemeinsam mit Tyler Spurgeon vom HC Innsbruck. Bild: Mathias Wild 14 von 17 Max Oswald ist ein Kaufbeurer Eigengewächs. Der junge Stürmer absolviert aktuell seine dritte DEL2-Saison. Bild: Mathias Wild (Archiv) Max Oswald ist ein Kaufbeurer Eigengewächs. Der junge Stürmer absolviert aktuell seine dritte DEL2-Saison. Bild: Mathias Wild (Archiv) 15 von 17 Verteidiger Alexander Thiel war vier Jahre in der DEL aktiv (Düsseldorf und Augsburg), ehe er in der Saison 2017/2018 zu seinem Heimatverein nach Kaufbeuren zurückkehrte. Bild: Mathias Wild (Archiv) Verteidiger Alexander Thiel war vier Jahre in der DEL aktiv (Düsseldorf und Augsburg), ehe er in der Saison 2017/2018 zu seinem Heimatverein nach Kaufbeuren zurückkehrte. Bild: Mathias Wild (Archiv) 16 von 17 Tobias Echtler (vorne) und Sören Sturm (dahinter) stärken beide die Verteidigung der Joker. Der gebürtige Füssener Echtler ist seit 2018 Teil des DEL2-Teams. Der langjährige DEL-Profi Sturm (Kölner Haie, EHC München und Straubing Tigers) absolvierte seine zweite Saison in Kaufbeuren - verließ den Verein nach Querelen aber Anfang 2022 in Richtung Halle. Bild: Mathias Wild (Archiv) Tobias Echtler (vorne) und Sören Sturm (dahinter) stärken beide die Verteidigung der Joker. Der gebürtige Füssener Echtler ist seit 2018 Teil des DEL2-Teams. Der langjährige DEL-Profi Sturm (Kölner Haie, EHC München und Straubing Tigers) absolvierte seine zweite Saison in Kaufbeuren - verließ den Verein nach Querelen aber Anfang 2022 in Richtung Halle. Bild: Mathias Wild (Archiv) 17 von 17 Fabian Koziol ist erst 22 Jahre alt, spielt aber schon seine fünfte Saison für das Kaufbeurer DEL2-Team. Bild: Mathias Wild (Archiv) Fabian Koziol ist erst 22 Jahre alt, spielt aber schon seine fünfte Saison für das Kaufbeurer DEL2-Team. Bild: Mathias Wild (Archiv) 1 von 17 Der 29-jährige Joseph Lewis spielt schon die fünfte Saison für die Joker. Bild: Benjamin Lahr Der 29-jährige Joseph Lewis spielt schon die fünfte Saison für die Joker. Bild: Benjamin Lahr

