Unglaubliche Siegesserie - Schwäbisch Hall Unicorns stechen auch die Comets aus

Vier Dinge, die bei der 28:49-Pleite der Comets gegen die Schwäbisch Hall Unicorns auffielen und wie sich die Allgäuer noch für die Play-offs qualifizieren.

Zuletzt gab es für die Allgäu Comets in der German Football League (GFL) vier Siege in Serie. Nun endete der Erfolgslauf mit einer deutlichen Pleite im Heimspiel gegen Tabellenführer Schwäbisch Hall Unicorns. Vier Erkenntnisse aus der 28:49-Niederlage:

Comets verschlafen Hälfte eins

Bereits nach zwei Vierteln war das Top-Duell in der GFL-Süd-Staffel vorentschieden. Die Tabellenführer der Unicorns brachten in 20 Minuten 35 Zähler auf die Anzeigetafel, die viertplatzierten Kometen gerade einmal sieben. Gleich nach der Pause erhöhten die Gäste sogar auf 7:42. Zwar legten die Kemptener, allen voran Quarterback Kenyatte Allen, anschließend einen Zahn zu und verhinderten so einen Kantersieg der Baden-Württemberger, gefährlich nahe kamen sie dem viermaligen German Bowl Sieger aber nicht mehr.

Passspiel funktioniert, Laufspiel nicht

Drei der vier Kemptener Touchdowns erzielten die Comets nach Pässen über 35, 25 und nochmal 25 Yard von Quarterback Allen. Den vierten erzielte der US-Amerikaner selbst. Das Laufspiel über die Runningbacks zeigte gegen eine kompakte Defensive der Gäste die gesamte Partie über hingegen kaum Wirkung.

Unicorns setzen zweite Garde ein

Nach einem souveränen Auftritt in der ersten Hälfte, wechselten die Baden-Württemberger ordentlich durch – ein Hauptgrund für die kleine Aufholjagd der Comets in Hälfte zwei. Doch selbst gegen die Ersatzspieler, gelang es den Allgäuern nicht, Schwäbisch Hall ins Wanken zu bringen. „Es freut mich besonders, dass wir unseren Back-ups auch in dieser Begegnung Spielzeit geben konnten und sie die Aufgabe gut gelöst haben“, sagte Unicorn-Trainer Jordan Neuman nach der Partie.

Schwäbisch Hall ist für kein Team zu knacken

Seit sage und schreibe sieben Jahren, einem Monat und 18 Tagen sind die Schwaben in der regulären Saison ungeschlagen. Die letzte Niederlage – Play-offs ausgenommen – fügten ihnen die Comets zu. Am 5. Juli 2015 gingen die Einhörner im Kemptener Illerstadion nach einer Hitzeschlacht als Verlierer vom Feld. Seitdem gelangen Schwäbisch Hall in der Hauptrunde 82 Siege in Folge.

So schaffen es die Allgäu Comets in die Play-offs:

Die je vier besten Teams aus der Süd- und der Nord-Staffel ziehen nach zehn Spieltagen in die Play-offs um den German Bowl ein. Die Allgäu Comets liegen nach fünf Siegen und vier Niederlagen auf Platz vier der Süd-Staffel. Erst am letzten Spieltag entscheidet sich, ob die Kemptener in die K.o.-Phase einziehen. Drei Szenarien sind möglich. So landen die Comets auf ...

... Platz drei: Sieg bei den Saarland Hurricanes (Samstag, 17 Uhr) und gleichzeitige Niederlage der Straubing Spiders bei den Schwäbisch Hall Unicorns.

... Platz vier: Sieg gegen die Hurricanes und Straubing gewinnt in Schwäbisch Hall.

... Platz fünf: Niederlage gegen die Hurricanes.

