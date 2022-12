Neu gegründete SG glänzt auch in der Halle

SG Betzigau/Wildpoldsried gewinnt die Futsal-Kreismeisterschaft durch einen 3:2-Sieg im Finale gegen Mauerstetten. Weiter geht es für beide Teams in Günzburg.

18.12.2022 | Stand: 17:43 Uhr

Die Saison 2022/2023 verläuft für die SG Betzigau/ Wildpoldsried bisher nahezu perfekt. Im Sommer hatte sich der SSV Wildpoldsried und der TSV Betzigau zur Gründung einer neuen Spielgemeinschaft zusammengetan. Von Anlaufschwierigkeiten war wenig zu spüren – in der Oberallgäuer Kreisklasse 4 steht die SG zum Jahreswechsel an der Tabellenspitze. Kurz vor Weihnachten bewiesen die SG-Kicker, dass man auch in der Halle mit ihnen rechnen muss, denn die SG ist neuer Allgäuer Futsal-Kreismeister.

SG Betzigau/Wildpoldsried bezwingt Mauerstetten im Finale mit 3:2

Im Finale des Turniers in Kaufbeuren-Neugablonz bezwangen die Oberallgäuer den SV Mauerstetten, Tabellenführer der Kreisliga Mitte, mit 3:2. „Es war ein gutes Futsal-Spiel. Im Finale standen auch die beiden spielerisch besten Mannschaften des Turniers“, sagte Ingo Weber, Obmann der Schiedsrichtergruppe Ostallgäu. 90 Zuschauer verfolgten das Kreisfinale. „Die Mannschaften sind entspannt in das Turnier gegangen, deswegen waren die Spiele auch durchwegs fair. Das hat es den Schiedsrichtern auch leichter gemacht, das war in der Vergangenheit nicht immer so“, sagt Weber. Überschattet wurde das Turnier von der schweren Verletzung eines Spielers der SG Betzigau/Wildpoldsried, der sich ohne gegnerische Einwirkung am Sprunggelenk verletzt hatte.

Sowohl Betzigau/Wildpoldsried als auch Mauerstetten hatten zuvor die Gruppenphase als Erster beendet. Im Halbfinale gewannen die Oberallgäuer klar gegen Oberostendorf mit 3:0, Mauerstetten setzte sich im Ostallgäuer Duell knapp gegen den SV Eggenthal durch.

Das erfolgreiche Team der SG Betzigau/Wildpoldsried um (von links) Luca Engstler, Johannes Epp, Marius Lipp, David Fleschutz, Pius Rist, Alexander Straub sowie (vorne) Fabian Shi. Bild: Mathias Wild

Die beiden Finalisten fahren als Allgäuer Vertreter zur schwäbischen Meisterschaft, die am 7. Januar in Günzburg stattfindet. Mit dem Weiterkommen hatte SG-Kapitän Alexander Straub im Vorfeld nicht gerechnet – nun dürfen sich seine Mitspieler und auch die Kicker des SVM auf einen Ausflug nach Günzburg freuen.

Zwei Allgäuer Mannschaften fahren zur schwäbischen Futsal-Meisterschaft

Bei der letzten Allgäuer Meisterschaft Anfang 2020 hatte der SSV Wildpoldsried – damals noch als selbstständiges Team, vor dem Zusammenschluss mit dem TSV Betzigau – den vierten Platz belegt. Für Mauerstetten war es der erste Auftritt beim Kreisfinale.