Sina van Thiel aus Blaichach krönt sich zur Deutschen U23-Meisterin im Cyclocross

Die 19-jährige vom RSC Kempten gewinnt das matschige Cyclocross-Event im Münchner Olympiapark. Drei weitere RSC-Fahrer gehen bei den Profis an den Start.

18.01.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Sina van Thiel vom RSC Auto Brosch Kempten ist Deutsche Cyclocross-Meisterin der U23.

Im Münchner Olympiapark setzte sich die 19-jährige Blaichacherin, die in ihrem zweiten Jahr für das MTB-Profiteam Lexware startet, mit knapp eineinhalb Minuten Vorsprung durch: „Da es matschig war, war das Rennen genau mein Ding und es hat super Spaß gemacht. Am Anfang war ich noch an zweiter Position, ab der zweiten Runde war ich dann auf Position eins und konnte das auch ins Ziel fahren“, sagte van Thiel, die 2022 bereits Deutsche Meisterin der Juniorinnen geworden war und 2019 zu Kemptens Jugendsportlerin des Jahres gewählt wurde.

Drei Fahrer des RSC Kempten starten bei den Profis

Bestplatzierte RSC’ler in der Elite-Klasse waren Julian Gebele auf Rang 13 vor Steffen Greger und Silias Motzkus auf den Plätzen 21 und 31. Markus Gebele fuhr in der Klasse Master 3 auf Rang 13.

So funktioniert die Radsport-Disziplin Cyclocross

Cyclocross ist eine Disziplin des Radsports. Die Rennen werden meist im Herbst und Winter auf Rundkursen mit größtenteils unbefestigten Wegen ausgetragen Oft sind auch Hindernisse zu überwinden.

