Das müssen Fans vor dem Skifliegen in Oberstdorf im März schon jetzt wissen

Vom 18. bis 20 März 2022 findet der Weltcup im Skifliegen in Oberstdorf statt. Es sollen Zuschauer erlaubt sein. Alle Infos zu Tickets, Anreise und Zeitplan.

Vom 18. bis 20. März 2022 findet das Skifliegen in Oberstdorf statt. Nach zwei Jahren Pause starten die Springer mit einem Doppel-Weltcup von der Heini-Klopfer-Skiflugschanze beim Freibergsee. Bislang gehen die Veranstalter davon aus, dass der Skiflug-Weltcup trotz Corona mit Zuschauern stattfinden kann.

Wo gibt es Tickets für das Skifliegen in Oberstdorf?

Das Skifliegen in Oberstdorf im März 2022 soll trotz Corona mit Zuschauern stattfinden können. Tickets für das Event gibt es an mehreren Vorverkaufsstellen telefonisch, online und vor Ort.

Online : Tickets für das Skifliegen gibt es online im Ticketshop.

: Tickets für das Skifliegen gibt es online im Ticketshop. Telefonisch : Karten gibt es auch bei der Arena-Ticket-Allgäu / Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs GmbH unter der Telefon-Hotline 08322/8090-350.

: Karten gibt es auch bei der Arena-Ticket-Allgäu / Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs GmbH unter der Telefon-Hotline 08322/8090-350. Per E-Mail : Tickets können Sie auch per E-Mail bestellen unter bestellung@arena-ticket-allgaeu.de.

: Tickets können Sie auch per E-Mail bestellen unter bestellung@arena-ticket-allgaeu.de. Vor Ort : Bei der Audi-Arena Oberstdorf, Am Faltenbach 27, 87561 Oberstdorf kann man die Karten persönlich kaufen.

: Bei der Audi-Arena Oberstdorf, Am Faltenbach 27, 87561 Oberstdorf kann man die Karten persönlich kaufen. Weitere Vorverkaufsstellen: Auch bei den Vorverkaufsstellen der Mediengruppe Allgäuer Zeitung gibt es Tickets unter Telefon 0831/206-190.

Anfahrt zum Skifliegen in Oberstdorf mit Auto, Bus oder Bahn

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Skifliegen nach Oberstdorf zu kommen. Wer mit dem Auto anreist, kommt am einfachsten über die B19 in Richtung Immenstadt/Sonthofen nach Oberstdorf. Wer aus Richtung Memmingen/Unterallgäu anreist, nimmt die A7 in Richtung Füssen und fährt in Kempten auf die B19 auf. Aus dem Westallgäu bietet sich die Anfahrt über die B12 in Richtung Waltenhofen zur Anschlussstelle auf die B19 oder über die B308 in Richtung Immenstadt an. Aus dem südlichen Ostallgäu ist es möglich, die A7 in Richtung Ulm zu nehmen und in Kempten auf die B19 aufzufahren.

Parkmöglichkeiten gibt es in Oberstdorf im Langlaufstadion Ried. Das Parkticket kostet fünf Euro pro Tag. Vom Langlaufstadion führt ein 15 Minuten langer Fußweg entlang der Birgsauer-Allee (ca. 1,5 Kilometer) zur Schanze am Freibergsee. Weitere kostenpflichtige Parkplätze gibt es am Ortseingang von Oberstdorf (P1, P2, P3). Von dort (P3, Bahnhof) gibt es einen kostenlosen Pendelbus zum Skiflug-Stadion.

Bei der Anreise mit dem Zug oder mit dem Bus sind die Tageskarten " Oberallgäu/Kempten" und "Südliches Oberallgäu" gültig. Ab dem Bahnhof Oberstdorf fährt ein kostenloser Pendelbus.

Auf der Heini-Klopfer-Schanze findet im März 2022 das Skifliegen in Oberstdorf statt. Bild: Ralf Lienert (Symbolbild)

Skifliegen in Oberstdorf 2022: Zeitplan und TV-Termine im Überblick

Freitag, 18. März 2022: Qualifikation

12 Uhr: Stadioneinlass

15 Uhr: Offizielles Training

17.15 Uhr: Qualifikation

Samstag, 19. März 2022: 1. Einzelwettkampf

12 Uhr: Stadioneinlass

14.45 Uhr: Erster Probedurchgang

16 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

anschließend: Finaldurchgang

danach: Siegerehrung im Stadion

Sonntag, 20. März 2022: 2. Einzelwettkampf

12 Uhr: Stadioneinlass

14.45 Uhr: Qualifikation

16 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

anschließend: Finaldurchgang

danach: Siegerehrung im Stadion

Noch sind keine TV-Sendetermine für das Skifliegen in Oberstdorf 2022 bekannt. Der Wintersport wird in der Regel auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF oder bei Eurosport live im Fernsehen und im Stream übertragen.

Was ist der Unterschied zwischen Skispringen und Skifliegen?

Das Skifliegen ist eine Variante des Skispringens. Beim Skifliegen haben die Sportler und Sportlerinnen einen längeren Anlauf. Sie können deshalb eine höhere Geschwindigkeit aufnehmen und fliegen einige Sekunden länger durch die Luft. Damit sind größere Weiten möglich. Die Skispringer der Weltspitze wie Karl Geiger oder Markus Eisenbichler sind auch beim Skifliegen in Oberstdorf 2022 dabei.

Die Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf hat eine Anlauflänge von 122,5 Metern (inklusive des Schanzentischs). Den Schanzenrekord hält der Norweger Daniel-André Tande mit einer Weite von 238,5 Metern.

