Katharina Hennig im Porträt: So tickt die Skilangläuferin

Skilangläuferin Katharina Hennig hat beim Weltcup in Val die Fiemme und der Tour de Ski für historische Momente gesorgt. Die 26-Jährige im Porträt.

10.01.2023 | Stand: 15:27 Uhr

Die Skilangläuferin Katharina Hennig hat bei der Tour de Ski den fünften Gesamtplatz belegt. So gut hat bisher noch nie eine deutsche Langläuferin in der Geschichte der Tour de Ski abgeschnitten. Erst am Samstag hat die 26-Jährige in Val di Fiemme ihren ersten Weltcup-Sieg überhaupt eingefahren - als erste Deutsche seit 13 Jahren.

Für weitere historische Momente könnte Hennig bei der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica (Slowenien) sorgen. Dort zählt die Langläuferin zählt zu den deutschen Medaillenhoffnungen.

Wie tickt Katharina Hennig privat? Alle Infos zu Familie, Social Media und Steckbrief:

Steckbrief von Katharina Hennig - Wie alt ist die Langläuferin? Wie groß ist Katharina Hennig?

Geburtstag: 14. Juni 1996 (26 Jahre)

14. Juni 1996 (26 Jahre) Sternzeichen: Zwilling

Zwilling Geburtsort: Annaberg-Buchholz, Sachsen

Annaberg-Buchholz, Sachsen Verein: WSC Erzgebirge Oberwiesenthal

WSC Erzgebirge Oberwiesenthal Beruf: Sportsoldatin

Sportsoldatin Größe/Gewicht: 1,63 Meter/60 Kilogramm

1,63 Meter/60 Kilogramm Hobbys: Bergsteigen, Skitourengehen

Bergsteigen, Skitourengehen Instagram: "katharinahennig", 19.500 Follower (Stand 10. Januar 2023)

"katharinahennig", 19.500 Follower (Stand 10. Januar 2023) Facebook: "Katharina Hennig", 23.453 Follower (Stand 10. Januar 2023)

Ist Katharina Hennig verheiratet?

Katharina Hennig ist nicht verheiratet. Sie ist allerdings mit dem Allgäuer Christian Dotzler zusammen, mit dem sie gemeinsam in Sonthofen wohnt. Ihr Freund ist ebenfalls Langläufer. Wintersport-Fans im Oberallgäu kennen seine Familie bestimmt: Sein Vater Stefan Dotzler war früher Skilangläufer und arbeitet heute als Trainer. Er betreut unter anderem Katharina Hennig.

Wo wohnt Katharina Hennig?

Die Skilangläuferin Katharina Hennig wohnt in Sonthofen im Oberallgäu. Sie und ihr Freund Christian Dotzler wohnen im ersten Stock des Hauses der Familie Dotzler.

Die Skilangläuferin Katharina Hennig vor ihrem Wohnhaus in Sonthofen im Oberallgäu. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Wer sind die Eltern von Katharina Hennig?

Katharina Hennig kommt wie ihr Freund auch aus einer Wintersport-Familie. Ihr Vater Heiko Hennig ist ein ehemaliger Nordischer Kombinierer und war Teil des Junioren-Teams der DDR. Hennigs Mutter Karen war früher Langläuferin.

Schwester und Bruder: Das machen die Geschwister von Katharina Hennig

Mutter Karen Hennig hat die Langlauf-Gene nicht nur an ihre älteste Tochter weitergegeben. Katharina Hennigs Bruder ist ebenfalls Langläufer und geht derzeit zum Sportinternat Oberwiesenthal. Ihre jüngere Schwester Hanna ist ebenfalls schon auf Langlaufski unterwegs.

Wie kam Kathrina Hennig zum Langlauf?

Katharina Hennig kam über Viola Bauer zum Langlauf. Die Staffel-Olympiasiegerin ist mit ihrer Tante befreundet. Beim gemeinsamen Grillen riet Bauer der heute 26-Jährigen dazu, beim Langlauftraining des SV Neudorf vorbeizuschauen. Und so fing alles an. Hennigs erster Trainer war Joachim Gerstenberger, ehemaliger Coach von Viola Bauer.

In der siebten Klasse wechselte Katharina Hennig auf das Sportgymnasium Oberwiesenthal und machte dort 2015 ihr Abitur. Danach trat sie der Sportfördergruppe Frankenberg bei.

Welche Erfolge hat Katharina Hennig bereits gefeiert?

Die wohl größten Erfolge in ihrer Langlauf-Karriere konnte Katharina Hennig bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking feiern. Dort holten die Sportsoldatin und ihre Mannschaftskolleginnen und -kollegen die Goldmedaille im Team-Sprint und Silber mit der 4 × 5 km-Staffel. Ihr Olympia-Debüt feierte Hennig im Jahr 2018 in Korea.

Einen historischen Sieg fuhr die 26-Jährige am Wochenende beim Weltcup in Val die Fiemme ein. Im Massenstart über 15 Kilometer in der klassischen Technik belegte sie den ersten Platz und sorgte damit für den ersten Frauen-Weltcupsieg im Langlaufen seit über 13 Jahren. Im Jahr 2017 stand sie in Ulricehamn mit der Staffel das erste Mal auf einem Weltcup-Podest.

Bei der Tour de Ski verpasste sie in diesem Jahr knapp den Podestplatz. Mit einem fünften Platz in der Gesamtwertung erzielte sie dennoch die beste Leistung, die eine Deutsche je in der Geschichte des Etappenrennens erreicht hat.

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking gewann Skilangläuferin Katharina Hennig die Goldmedaille im Team-Sprint und die Silbermedaille mit der Staffel. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Katharina Hennig auf Instagram und Facebook - Das macht die Langläuferin auf Social Media

Katharina Hennig ist auf Social Media aktiv. Auf Facebook und auf Instagram postet sie Fotos von Wettkämpfen, gibt Einblicke in ihr Training und zeigt sich auch privat - zum Beispiel beim Wandern mit ihrem Freund oder beim Weihnachten-Feiern mit ihrer Familie in der Heimat.