Vierschanzentournee, Tour de Ski und Co. - Diese Weltcups finden diesen Winter im Allgäu statt

Skispringen, Langlauf, Noko: Der Allgäuer Weltcup-Winter 2023 hat viel zu bieten. Wie es ums Skifliegen in Oberstdorf und den Ski-Weltcup in Ofterschwang steht.

25.11.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Zahlreiche Olympiasieger, Weltmeister und Weltcup-Sieger leben und trainieren im Allgäu. In einigen Winter-Sportarten finden auch regelmäßig Weltcups in der Region statt. Ein Überblick über den Allgäuer Weltcup-Winter 2022/23:

Auftaktspringen der 71. Vierschanzentournee in Oberstdorf

Den Auftakt im kleinen aber feinen Allgäuer Weltcup-Kalender 2022/23 macht das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf, das traditionell zwischen Weihnachten und Silvester an der Schattenbergschanze stattfindet. Heuer beginnt das Spektakel mit der Qualifikation am 28. Dezember, der Wettkampf steigt am 29. Dezember. Dieses Jahr sind auch erstmals seit 2019 wieder Zuschauer zugelassen. Der Tournee-Auftakt ist allerdings bereits restlos ausverkauft.

Voraussichtlicher Zeitplan der Vierschanzentournee in Oberstdorf

Mittwoch, 28.12.:

12 Uhr Stadioneinlass

14.30 Uhr offizielles Training

12 Uhr Stadioneinlass 14.30 Uhr offizielles Training 16.30 Uhr Qualifikation Donnerstag, 29.12.:

12 Uhr Stadioneinlass

15 Uhr Probedurchgang

16.30 Uhr Erster Wertungsdurchgang und Finale

Zwischen Weihnachten und Neujahr geht es in der Oberstdorfer Skisprung-Arena wieder rund. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Tour de Ski 2022/23 in Oberstdorf

Der Langlauf-Weltcup machte in den vergangenen Jahren im Rahmen der Tour de Ski immer wieder Station in Oberstdorf. Auf den anspruchsvollen Loipen im Nordic Parc stehen am 3. und 4. Januar 2023 für die weltbesten Langläuferinnen und Langläufer je zwei Etappen an. Zuvor stehen bereits je zwei Rennen im Münstertal ( Schweiz) auf dem Programm. Nach Oberstdorf geht's für vier weitere Etappen ins Val di Fiemme (Italien).

Voraussichtlicher Zeitplan der Tour de Ski in Oberstdorf

Dienstag, 03.01.:

10.30 Uhr Stadioneinlass

12.00 Uhr Intervallstart Männer 10 km klassisch

10.30 Uhr Stadioneinlass 12.00 Uhr Intervallstart Männer 10 km klassisch 14.45 Uhr Intervallstart Frauen 10 km klassisch Mittwoch, 04.01.:

9.45 Uhr Stadioneinlass

11.15 Uhr Verfolgung Männer 20 km Freistil

14.30 Uhr Verfolgung Frauen 20 km Freistil

Bei der Tour de Ski im vergangenen Winter ging der Stern des Allgäuers Friedrich Moch auf. Bild: Ralf Lienert

Nordische Kombination in Oberstdorf

Mit Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid stammen gleich drei der weltbesten Nordischen Kombinierer aus Oberstdorf. Anfang Februar haben sie die Chance vor ihrer Haustür beim Heimweltcup zu überzeugen. Insgesamt stehen zwei Wettkämpfe auf dem Programm. Die Nordischen Kombiniererinnen, die bei der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf noch ihre WM-Premiere feierten, sind in Oberstdorf nicht am Start.

Voraussichtlicher Zeitplan der Nordischen Kombination in Oberstdorf

Samstag, 04.02.:

10.30 Uhr Stadioneinlass Langlaufstadion Ried

12 Uhr Laufwettkampf Massenstart 10 km

12 Uhr Stadioneinlass Skisprung Arena

13.30 Uhr Probedurchgang Skispringen

10.30 Uhr Stadioneinlass Langlaufstadion Ried 12 Uhr Laufwettkampf Massenstart 10 km 12 Uhr Stadioneinlass Skisprung Arena 13.30 Uhr Probedurchgang Skispringen 15.15 Uhr Wertungsdurchgang Skispringen Sonntag, 05.02.:

8.30 Uhr Stadioneinlass Skisprung Arena

9.45 Uhr Probedurchgang Skispringen

11 Uhr Wertungsdurchgang Skispringen

13 Uhr Stadioneinlass Langlaufstadion Ried

14.45 Uhr Laufentscheidung 10 km

Olympiasieger Vinzenz Geiger vom SC Oberstdorf hat Anfang Februar ein Heimspiel beim Weltcup der Nordischen Kombinierer. Bild: Dominik Berchtold

Telemark-Weltcup am Oberjoch in Bad Hindelang

Nicht so bekannt wie die Vierschanzentournee oder die Tour de Ski, aber trotzdem spektakulär ist der Weltcup der Telemarker, der vom 16. bis 18. März in Oberjoch bei Bad Hindelang Station macht. Dabei stehen für Männer und Frauen je drei Rennen an - in den Disziplinen Classic, Sprint und Parallel-Sprint. Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht.

Fehlerfreies Fahren und Schnelligkeit sind beim Telemarken gefordert. Im Bild die deutsche Paula Frick beim Weltcup am Oberjoch im Jahr 2021. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Findet diesen Winter das Skifliegen in Oberstdorf statt?

Nein. Zwar werden diesen Winter an drei Orten (Bad Mitterndorf/Österreich, Vikersund/Norwegen und Planica/Slowenien) Skiflug-Weltcups ausgetragen, Oberstdorf gehört aber nicht dazu. Auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze finden diesen Winter keinerlei Wettkämpfe statt. Der nächste Skiflug-Weltcup in Oberstdorf ist für die Saison 2023/24 geplant.

Auch der Skisprung-Weltcup der Frauen macht diesen Winter nicht in Oberstdorf Station. In den vergangenen Jahren gehörte die Schattenbergschanze fest zum Weltcup-Kalender der Skispringerinnen.

Findet diesen Winter der alpine Ski-Weltcup der Frauen in Ofterschwang statt?

Seit 1999 wurden immer wieder alpine Ski-Weltcups in Ofterschwang ausgetragen. Zunächst war der Weltcup-Zirkus der Männer zu Gast, seit 2001 in unregelmäßigen Abständen die Frauen mit Riesenslalom und Slalom. Diesen Winter hat der kleine Wintersport-Ort im südlichen Oberallgäu keinen Zuschlag für den alpinen Ski-Weltcup bekommen. Zuletzt wurde 2018 ein Weltcup-Rennen in Ofterschwang ausgetragen. Ob die weltbesten Skifahrerinnen in der Saison 2023/24 wieder die Weltcup-Piste in Ofterschwang unsicher machen, ist noch unklar.

Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin gewann den bislang letzten Weltcup-Slalom in Ofterschwang im Jahr 2018. Bild: Stephan Jansen, dpa

