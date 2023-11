Das Oberstdorfer Skisprung-Stadion hat einen neuen Namen

Früher war's die Skisprung-Anlage am Schattenberg, dann die Erdinger Arena und bis 2022 die Audi-Arena. Wer sich jetzt die Namensrechte gesichert hat.

23.11.2023 | Stand: 06:32 Uhr

Freunde der Nostalgie haben schwer zu knabbern an den ständigen Namensänderungen deutscher Sportstätten. Das alt-ehrwürdige Neckarstadion in Stuttgart heißt jetzt MHP-Arena, das Westenfalenstadion längst Signal-Iduna-Park, und und und. Nur in Hamburg haben sie die Rolle rückwärts hinbekommen: Die frühere AOL- und Imtech-Arena heißt seit 2015 wieder ganz altbacken Volksparkstadion.

Auch die Wintersport-Fans im Allgäu müssen sich an einen neuen Stadion-Namen gewöhnen. Denn die Oberstdorfer haben die Namensrechte an ihrer WM-Skisprung-Arena am Schattenberg nun erneut verkauft. Nach Erdinger- und Audi-Arena heißt das Stadion ab sofort "Orlen Arena Oberstdorf Allgäu“.

Auch der Nachwuchs des SC Oberstdorf wird unterstützt

In einer Pressemitteilung gab die Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs GmbH am Mittwoch (22. November 2023) bekannt, dass der deutsche Ableger des Energiekonzerns Orlen aus Polen die Namensrechte der Oberstdorfer Skisprung-Arena gekauft hat. Der Vertrag gilt vier Jahre lang. Über den Preis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

Orlen werde aber nicht nur die Namensrechte übernehmen und mit einem eigenen Logo eine „umfangreiche Präsenz in und um die Arena haben“, sondern auch die Sportjugend des SC Oberstdorf unterstützen. Wie genau das Engagement aussieht, verrät die Presseaussendung nicht. SCO-Vorsitzender Georg Geiger wird wie folgt zitiert: „Mit dieser Unterstützung können wir bestens gerüstet in die Zukunft gehen und hervorragende Bedingungen für die Stars von morgen schaffen.“

Orlen hat 600 Tankstellen in Deutschland

Orlen Deutschland mit Sitz in Elmshorn betreibt über 600 Tankstellen bundesweit und setzt laut eigenen Angaben zunehmend auf den Ausbau von E-Mobilität. In Österreich will Orlen 266 „Turmöl“-Tankstellen übernehmen. Das Sponsoring und die Partnerschaft in Oberstdorf soll den Markteintritt im Nachbarland Österreich unterstützen.

Das Orlen-Logo ziert viele Flächen der Skisprung-Arena in Oberstdorf, hier auch den Turm der Normalschanze. Foto: Dominik Berchtold Bild: Dominik Berchtold

"Erdinger Weißbräu" zahlte 13 Jahre für die Namensrechte

Erstmals wurden die Namensrechte am Oberstdorfer Stadion 2004 verkauft, ein Jahr vor der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft. Erdinger, eine Weißbier-Brauerei, war 13 Jahre lang Sponsor, ehe sich 2017 Audi als Partner der Marktgemeinde auch für fünf Jahre lang am Stadion als Namensgeber verewigte. Seit 2022 waren die Rechte nicht vergeben, das Stadion hieß - wie bei Weltmeisterschaften - neutral WM-Skisprung-Arena.

Tournee-Auftakt am 28./29. Dezember in Oberstdorf

Zum Stadion gehören eine HS137-Großschanze, eine HS106-Normalschanze, drei Nachwuchsschanzen, zwei Schrägaufzüge sowie eine Tribünenanlage für knapp 26.000 Besucher. Bekannt ist die Anlage als einer der Austragungsorte der traditionellen Vierschanzentournee.

Seit 1953 findet hier das Auftaktspringen der Sprungserie statt, in diesem Jahr am Donnerstag, 28. Dezember, mit der Qualifikation und am Freitag, 29. Dezember, mit dem ersten Wertungsspringen, das bereits restlos ausverkauft ist. Heimatverein der Anlage ist der Skiclub Oberstdorf, Betreiber ist die Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs-GmbH.

Weitere Stimmen aus der Pressemitteilung

Piotr Guział, Geschäftsführer der Orlen Deutschland GmbH: „Das Sponsoring der weltbekannten Skisprung-Arena Oberstdorf ist für Orlen Deutschland von strategischer Bedeutung. Die enge Verbindung zu einem der bedeutendsten Wintersportstandorte ermöglicht es uns, sowohl eine starke regionale als auch internationale Präsenz aufzubauen und die Identifikation mit unseren Orlen-Marken zu fördern.“

„Das Sponsoring der weltbekannten Skisprung-Arena Oberstdorf ist für Orlen Deutschland von strategischer Bedeutung. Die enge Verbindung zu einem der bedeutendsten Wintersportstandorte ermöglicht es uns, sowohl eine starke regionale als auch internationale Präsenz aufzubauen und die Identifikation mit unseren Orlen-Marken zu fördern.“ Florian Stern, Geschäftsführer der Arena: „Die Arena ist nicht nur ein ganzjähriger wichtiger Trainingsstützpunkt und ein symbolträchtiger Austragungsort für hochkarätige Sportveranstaltungen, sondern auch ein beliebter Anlaufpunkt für lokale Bewohner und Touristen gleichermaßen.“

„Die Arena ist nicht nur ein ganzjähriger wichtiger Trainingsstützpunkt und ein symbolträchtiger Austragungsort für hochkarätige Sportveranstaltungen, sondern auch ein beliebter Anlaufpunkt für lokale Bewohner und Touristen gleichermaßen.“ Georg Geiger, 1. Vorsitzender des Skiclubs Oberstdorf und Initiator des Sponsorpakets: „Mit Orlen haben wir einen starken Partner gefunden, der nicht nur im Spitzensport engagiert ist, sondern auch einen besonderen Fokus auf den Nachwuchs vor Ort legt. Mit dieser Unterstützung können wir bestmöglich gerüstet in die Zukunft gehen und hervorragende Bedingungen für die Stars von morgen schaffen.“

Mehr Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Oberstdorf