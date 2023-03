So geht es für den ESVK in den Play-offs weiter

Der letzte Hauptrundenspieltag steht für den ESV Kaufbeuren am Wochenende. Danach geht es in den Play-offs weiter. Hier gibt es Infos zu Terminen und Modus.

Schafft es Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren auch am finalen Hauptrunden-Wochenende den starken zweiten Platz in der DEL 2 zu verteidigen? „Es liegt nur an uns, nicht an den anderen“, sagt der 26-jährige Torhüter Daniel Fießinger. Was er damit meint: Mit zwei Siegen in den noch ausstehenden Partien würde das gelingen. Kaufbeuren tritt am Freitag daheim gegen Heilbronn (13., 19.30 Uhr) an. Spannender wird aber das Duell bei den Ravensburg Towerstars am Sonntag ab 18.30 Uhr. Die Oberschwaben sind engster Verfolger, aktuell mit einem Punkt weniger Dritter. Gut möglich also, dass genau dieses Duell letztlich über die Positionen zwei und drei entscheidet.

Fest steht jedenfalls, dass der ESVK am kommenden Wochenende spielfrei ist. Vom 8. bis 12. März finden die Pre-Play-offs statt. Die Joker steigen zu einem ungewohnten Termin in die Play-offs ein - am Mittwoch, 15. März.

So geht es für den ESV Kaufbeuren in den Play-offs weiter

Für das Viertelfinale sind die sechs Ersten der DEL2-Hauptrunde und die beiden Sieger der Pre-Play-offs qualifiziert.

Im Halbfinale spielen anschließend die vier Gewinner des Viertelfinales.

Für das Finale qualifizieren sich die zwei Sieger des Halbfinales.

Die Paarungen richten sich nach den Platzierungen der Hauptrunde. Somit trifft der Letztplatzierte der qualifizierten Clubs den Bestplatzierten, der Zweit bestplatzierte den Vorletzten usw.. Dabei bekommt der besser Platzierte das erste Heimrecht, welches dann bei jedem Spiel wechselt.

In allen allen Play-off-Runden kommt die "Best-of-Seven-Regel" zur Anwendung. Das heißt, eine Mannschaft muss in sieben Spielen vier Mal siegen, um in die nächste Runde zu kommen.

Termine der DEL2-Play-offs

Viertelfinale 15.03. / 17.03. / 19.03. / 21.03. / 24.03. / 26.03. / 28.03.

Halbfinale 31.03. / 02.04. / 04.04. / 06.04 / 08.04. / 10.04. / 12.04.

Finale 16.04. / 18.04. / 21.04. / 23.04. / 25.04. / 28.04. / 30.04.

So geht es für die Vereine in den Play-downs weiter

Für die erste Play-down Runde qualifizieren sich die vier Letztplatzierten der Hauptrunde.

In der zweiten Play-down Runde spielen dann die zwei Verlierer der ersten Play-down-Runde.

Der Verlierer der zweiten Play-down Runde steigt aus der DEL2 ab.

Die Regelungen der Paarungen und des ersten Heimrechts sind gleich wie in den Play-offs.

Auch in den Play-downs wird die "Best-of-Seven-Regel" angewendet.

Termine in den DEL2-Play-downs

1. Runde 15.03. / 17.03. / 19.03. / 21.03. / 24.03. / 26.03. / 28.03.

2. Runde 31.03. / 02.04. / 04.04. / 06.04 / 08.04. / 10.04. / 12.04.

