Diese Events im Allgäu sollten Sportbegeisterte 2022 nicht verpassen

Mittag-Race, Deutsche Meisterschaft im Skibergsteigen (8. Januar): Das Vertical-Rennen am Mittag in Immenstadt findet dieses Jahr unter der 2G-Regel statt. 2020 und 2021 wurde die Meisterschaft, bei der sowohl Profis als auch Hobbysportler starten, witterungs- bzw. coronabedingt abgesagt. Auch 2022 hing die Veranstaltung aufgrund von Schneemangel am seidenen Faden, kann nun aber doch wie geplant ausgetragen werden.

Der Kemptener Silvesterlauf 2021 fand coronabedingt zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar statt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)