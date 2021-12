Diese Allgäuer sind für die Wahl zum "Sportler des Jahres" nominiert

Am 19. Dezember werden in Baden-Baden die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres gekürt. Acht Allgäuerinnen und Allgäuer sind nominiert.

07.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Vier Jahre nach Johannes Rydzek könnte am 19. Dezember bei der Wahl zum „Sportler des Jahres“ in Baden-Baden wieder eine Athletin bzw. ein Athlet aus dem Allgäu bei den Einzel-Wertungen ganz vorn landen. Bis vergangenen Sonntag konnten die deutschen Sportjournalisten aus einer langen Nominierungsliste auswählen. Wir haben die Allgäuer Aktiven in den Listen gesucht:

Sportlerin des Jahres

Lisa Brennauer (33, Durach ): Ihr Bundestrainer André Korff rückt die Allgäuer Radsportlerin „in den engeren Kreis als Sportlerin des Jahres“. Warum? Weil ihr Pensum auf der Bahn und auf der Straße kein anderer Radprofi bewältigte. Bei Olympia war sie Chefin im Bahnvierer, bei Bahn-WM und -EM holte sie Siege in der Einerverfolgung, bei der Premiere von Paris – Roubaix wurde sie Vierte. Insgesamt sechs Mal Gold bei Olympia , WM und EM. Sie könnte in Baden-Baden diesmal weit vorne landen.





Sportler des Jahres

Karl Geiger (28, Oberstdorf ): Medaillen-Garant auf den Schanzen der Welt. Gewann bei der Heim-WM Silber und Bronze im Einzel und triumphierte mit der Mannschaft und im Mixed. Außerdem wurde der Skiflug-Weltmeister 2020 Zweiter bei der Vierschanzentournee . Ein heißer Kandidat für ganz oben – wäre da nicht noch Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ...





2017 wurde Kombinierer Johannes Rydzek als vierfacher Weltmeister der Titelkämpfe von Lahti als letzter Allgäuer Sportler des Jahres. Bild: Marijan Murat, dpa (Archivbild)

Mannschaft des Jahres

Mixed-Team, Ski Alpin: Bei der Ski-WM in Cortina besiegten Stefan Luitz (29, Bolsterlang) und Alexander Schmid (27, Fischen) zusammen mit Andrea Filser und Emma Aicher im kleinen Finale des Parallel-Duells Favorit Schweiz und holten Bronze.





Nicht nur im olympischen Omnium durfte Lisa Brennauer (vorne links) 2021 jubeln. Bei der Straßenrad-WM in Belgien holte die Allgäuerin mit der Mixed-Staffel um Lisa Klein (vorne Mitte), Mieke Kröger (vorne rechts), (hinten von links) Nikias Arndt, Tony Martin, sowie Maximilian Walscheid ebenfalls Gold. Bild: Eric Lalmand, dpa (Archivbild)

Das DSV-Team um den bärenstarken sicherte sich bei der Heim-WM in die Silbermedaille hinter . Mit dabei war neben und auch Lokalmatador (24, ). Skisprung-Team, Männer: „Das war ein großes Ziel von uns, bei der Heim-WM diesen Titel im Team zu feiern“, analysierte Bundestrainer Stefan Horngacher nach dem WM-Gold. Pius Paschke , Severin Freund , Markus Eisenbichler und Lokalmatador Karl Geiger setzten sich zum Abschluss der WM erst mit dem letzten Sprung gegen die Österreicher durch.

2019 wurde die deutsche Skisprungmannschaft um (von links nach rechts) Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Richard Freitag zum Team des Jahres gewählt. 2021 ist das Team erneut nominiert. Allerdings mit Severin Freund und Pius Paschke statt Leyhe und Freitag. Bild: Patrick Seeger, dpa (Archivbild)

Es soll aber auch Journalisten-Kollegen geben, die ihre Stimme aus reinem Allgäu-Patriotismus auch Sportlern jenseits dieser Vorschlagsliste geschenkt haben – wie dem Immenstädter Profisegler Philipp Buhl, dem Olympia-Fünften von Tokio in der Laser-Klasse.

