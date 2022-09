Sogar eine Olympiasiegerin geht in Kempten an den Start

Hochkarätiges Teilnehmerfeld am 24. September beim Radkriterium in Kempten. Die Fahrerinnen und Fahrer des RSC Kempten wollen den Favoriten Paroli bieten.

15.09.2022 | Stand: 12:15 Uhr

Ein hochkarätiges Starterfeld erwartet der Radsportclub Kempten beim Stadtkriterium am Samstag, 24. September. Auf dem baustellenbedingt auf 800 Meter verkürzten Rundkurs mit Start und Ziel in der Bodmanstrasse (über Margarethen-, Reichlin- und Frühlingstrasse) werden ab 11 Uhr lizensierte Radsportlerinnen Radsportler aller Klassen in vier Rennen für spannenden und hochklassigen Sport sorgen. Langeweile wird nicht aufkommen, da die Fahrer und Fahrerinnen im Minutenabstand bei Start und Ziel vorbeikommen, zahlreiche Zwischenprämien ausgefahren und wertvolle Sachpreise unter den Zuschauern verlost werden.

Eine Olympiasiegerin geht beim Kriterium an den Start

Für das Frauen-Rennen ab 13.45 Uhr hat die Olympiasiegerin in der Mannschaftsverfolgung 2021 und mehrfache Welt- und Europameisterin Franziska Brauße vom in Kempten ansässigen Ceratizit-WNT Pro Cycling Team gemeldet. Die 23-Jährige aus Metzingen wird gegen die hochmotivierten Lokalmatadorinnen vom RSC Kempten, Franziska Keller, Sabrina Zwick, Sabine Dittmann und Tanja Edelmann, antreten.

Erfolgsverwöhnte RSC-Fahrer sind beim Kriterium gefordert

Auch im Rennen der KT-Profis und Elite-Amateure (Start 15.15 Uhr) sind die erfolgsverwöhnten RSC’ler um den deutschen Kriteriumsmeister 2021 und 2022, Jonas Schmeiser, Andreas Mayr (neun Saisonsiege) und Vorjahressieger Dario Rapps (drei Saisonsiege) gefordert.

Auch Franziska Brauße (Zweite von rechts), ehemalige Teamkollegin von Lisa Brennauer (Mitte), nimmt am Kemptener Stadtkriterium teil. Bild: Ralf Lienert

Unter anderem werden hier mit dem frischgebackenen Deutschen Derny-Meister Moritz Augenstein (RSV Ellmendingen), dem ehemaligen Junioren-Weltmeister Manuel Porzner (RSG Ansbach), dem Vorjahreszweiten Fabian Danner (54x11), seinem sprintstarken Teamkollegen Silias Motzkus, dem Pfrontener Oliver Mattheis (Rad-Union Wangen) und dem Wheelsports-Metropol Racing Bundesliga-Team um Robin Fischer zahlreiche Siegeskandidaten am Start stehen. Bei den Senioren gelten der amtierende Deutsche Master 4 Straßenmeister Heiko Gericke vom RSC sowie der vielfache Deutsche Meister Markus Westheimer (Bike-o-Rado) als Favoriten.

"Fette-Reifen-Rennen" findet für Kinder und Jugendliche statt

Für alle radsportinteressierte Kinder und Jugendliche von acht bis 14 Jahren findet im Anschluss an das Hauptrennen der Elite-Amateure um 17 Uhr ein „Fette-Reifen“-Rennen über fünf Runden (= 4 Kilometer) statt, in dem mit Startnummer unter den Augen und mit Support der „Profis“ Rennluft geschnuppert werden kann. Mitfahren kann jeder. Eine Vereinszugehörigkeit oder Rennlizenz ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist mit jedem Rennrad, Mountainbike (kein E-Bike) möglich. Es besteht Helmpflicht. Anmeldung bis 15 Minuten vor dem Start vor Ort. (skü)

