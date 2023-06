Ski-Ass Stefan Luitz und seine Sarah heiraten zum zweiten Mal

Der Oberallgäuer Stefan Luitz feiert zwei Jahre nach der standesamtlichen Trauung die kirchliche Hochzeit mit Frau Sarah - erneut in Vorarlberg.

13.06.2023 | Stand: 23:07 Uhr

Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren haben Skifahrer Stefan Luitz und seine Sarah standesamtlich geheiratet. Nun folgte für den 31-jährigen Bolsterlanger und seine Frau die kirchliche Trauung.

Die Hochzeit fand, wie bereits 2021, in Vorarlberg statt. Auf Instagram veröffentlichte das glückliche Ehepaar mehrere Bilder - Sarah in weißem Brautkleid, Stefan in blau-grauem Anzug. Dazu schrieb Luitz: "Weil du die Liebe meines Lebens bist."

Stefan und Sarah Luitz leben seit fünf Jahren in Vorarlberg

Gefeiert wurde in den Vorarlberger Bergen auf einer Alpe in der Nähe von Bludenz. Der gebürtige Oberallgäuer und seine Frau leben bereits seit fünf Jahren in Österreich – seit September 2021 mit dem gemeinsamen Sohn Leano. Sarah Luitz arbeitet dort als Marketing Managerin beim Sportartikel-Hersteller Head. Ihr Mann fährt seit einigen Jahren mit Skiern der Firma mit Sitz in Kennelbach bei Bregenz.

Vergangener Winter verlief für Stefan Luitz schwierig

Während bei dem Riesenslalom-Spezialist privat alles rund läuft, hatte er zuletzt sportlich immer wieder mit verletzungsbedingten Rückschlägen zu kämpfen. Die vergangene Saison beendete er nach einem Sturz beim Weltcup in Kranjska Gora (Slowenien) Anfang März vorzeitig. Damals verkündete Luitz: „Es war für mich eine extrem schwere Saison… ich werde jetzt in aller Ruhe die nächsten Steps überlegen.“

Verletzungen von Stefan Luitz

Dezember 2017: Kreuzbandriss im linken Knie - Olympia-Aus

Kreuzbandriss im linken Knie - Olympia-Aus Januar 2019: Schulter beim Weltcup in Adelboden ausgekugelt

Schulter beim Weltcup in Adelboden ausgekugelt Februar 2019: Innenbandriss im linken Knie - Saison-Aus

Innenbandriss im linken Knie - Saison-Aus Januar 2021: Muskel-Sehnenverletzung nach Trainingssturz

Muskel-Sehnenverletzung nach Trainingssturz Dezember 2022: fortgeschrittener Bandscheibenvorfall

Steckbrief zu Stefan Luitz

Geburtsdatum: 26. März 1992

26. März 1992 Geburtsort: Bolsterlang im Allgäu

Bolsterlang im Allgäu Wohnort: Vorarlberg in Österreich

Vorarlberg in Österreich Verein: SC Bolsterlang

SC Bolsterlang Disziplinen: Riesenslalom und Parallel-Slalom, selten Slalom, Super G

Riesenslalom und Parallel-Slalom, selten Slalom, Super G Größte Erfolge: Weltcupsieg im Riesenslalom von Beaver Creek 2018, WM-Bronze Team-Wettbewerb 2013 und 2021

Weltcupsieg im Riesenslalom von Beaver Creek 2018, WM-Bronze Team-Wettbewerb 2013 und 2021 Social Media: Stefan Luitz hat bei Instagram 39.300 Follower (Stand: Juni 2023)

Stefan Luitz hat bei Instagram 39.300 Follower (Stand: Juni 2023) Familie: Frau Sarah und Sohn Leano

