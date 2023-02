Exklusiv: Van der Linde und Feller steigen in das DTM-Auto von Abt Sportsline

Die neue DTM-Saison beginnt Ende Mai, aber die Fahrer des Team Abt stehen schon fest: Kelvin van der Linde und Ricardo Feller gehen für das Team aus Kempten den Start.

28.02.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Die Vorbereitungen für das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) laufen auf Hochtouren. Das ADAC als neuer Ausrichter gab am Donnerstag die Namen der Teams bekannt, darunter Abt Sportsline und Engstler Motorsport.

Am Dienstag will der ADAC die Namen der Fahrer veröffentlichen. Die Allgäuer Zeitung erhielt vorab die Bestätigung von Abt Sportsline, das Team setzt auch auf zwei routinierte Fahrer: Kelvin van der Linde (26/Kempten) und Ricardo Feller (22/Schweiz). Bei Engstler steigt Luca Engstler (22/Kempten) ins Auto.

Team Abt: Kelvin van der Linde geht in seine zehnte Saison

Van der Linde geht bereits in seine zehnte Saison mit dem erfolgreichen GT3-Rennwagen der Marke Audi. Mit dem R8 hat der Südafrikaner zweimal das ADAC GT Masters gewonnen und zweimal das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. 2021 verpasste Kelvin van der Linde in seinem ersten DTM-Jahr nur knapp den Titel: „Ich freue mich extrem auf meine dritte Saison mit ABT in der DTM und die Zusammenarbeit mit Ricardo als Teamkollege.“

Ricardo Feller gewann 2021 mit dem Audi R8 LMS als 21-Jähriger das ADAC GT Masters und stand 2022 in seiner ersten DTM-Saison nach nur drei Rennwochenenden erstmals auf der obersten Stufe des Podiums: „Ich bin bereit für die neue Herausforderung und glaube, wir sind sehr gut aufgestellt - auch mit meinem Teamkollegen Kelvin.“

Kemptener Team in der DTM: "Unverändert große Strahlkraft"

„Kelvin und Ricardo zählen zu den schnellsten GT3-Fahrern der Welt“, sagt Abt-Sportdirektor Thomas Biermaier. „Wir hatten auch andere Optionen, aber ABT, Audi und die DTM - das gehört einfach zusammen“, sagt Teamchef Hans-Jürgen Abt. „Die DTM hat unverändert eine große Strahlkraft und ist nun Teil des größten Automobilclubs Europas mit mehr als 21 Millionen Mitgliedern“, freut sich Abt-Sportmarketing-Chef Harry Unflath.

Die neue DTM-Saison beginnt für Kelvin van der Linde und Ricardo Feller bereits Ende dieser Woche mit zweitägigen Testfahrten in Italien. Bei diesem Test fährt ABT Sportsline auch erstmals mit dem neuen Kraftstoff, der in der DTM 2023 vorgeschrieben ist. Er besteht zu 50 Prozent aus nachhaltigen Komponenten und reduziert laut Hersteller den CO2-Ausstoß um mindestens 20 Prozent.

Die neue DTM-Saison beginnt am 27./28. Mai in Oschersleben. ProSieben wird alle Rennen live im Free-TV zeigen.