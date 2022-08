Furiose Rennen am Lausitzring: So erfolgreich war das Team Engstler

Martin Andersen und Szymon Ladniak sorgen in der TCR für Jubel beim Team Engstler aus Wiggensbach. Welcher Kniff am Lausitzring am Ende entscheidend ist.

22.08.2022 | Stand: 15:48 Uhr

Der Lausitzring war am vergangenen Wochenende fest in der Hand des Team Engstler: In der ADAC TCR-Rennserie feierte das Motorsport-Team aus Wiggensbach zwei Doppelsiege. In den beiden Rennen auf dem Kurs in Brandenburg belegten Martin Andersen und Szymon Ladniak jeweils die ersten beiden Plätze.

Doppelsieger Martin Andersen kam nach den Rennen aus dem Grinsen nicht mehr heraus. „Es war t ein unglaubliches Wochenende für das Team und mich. Meinen Vorsprung so weit auszubauen, gibt mir viel Sicherheit“, sagte der 27-jährige Däne. „Das gesamte Team hat einen herausragenden Job gemacht, nur so konnte ich zweimal siegen.“ Die einzige Schwierigkeit hatte der einsetzende Regen bereitet. „Es war super rutschig, aber wir haben den Grip anscheinend als erster gefunden“, analysierte Andersen.

Martin Andersen und Szymon Ladniak feiern Doppelsieg für das Team Engstler

Mit seinen beiden zweiten Plätzen machte Szymon Ladniak den Engstler-Doppelerfolg perfekt. Damit setzten sich die Wiggensbacher auch in der Teamwertung von der Konkurrenz ab. Nach den Rennen am Lausitzring hat die Mannschaft 410 Punkte und damit einen Vorsprung von 75 Punkten gegenüber dem Team Roja Motorsport.

Fahrerwertung in der TCR-Rennserie: Großer Vorsprung für Andersen

Andersen liegt mit 302 Punkten auf Platz eins in der Fahrerwertung. Ihn trennen 71 Punkte von der Zweitplatzierten Jessica Bäckman (Roja Motorsport). Ladniak holte nicht nur zwei Mal Platz zwei in der Gesamtwertung, sondern auch zweimal die volle Punktzahl in der Juniorwertung, die der Pole mit 26 Punkten Vorsprung auf Rene Kircher (Roja) anführt. „Ich bin einfach dankbar für das Wochenende am Lausitzring. Alles lief perfekt und wir haben bewiesen, dass wir auch bei Regen ganz vorne dabei sind. Eigentlich fehlen mir die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben“, sagte Ladniak.

Damit aber noch nicht genug mit den guten Nachrichten aus Sicht des Team Engstler. Roland Hertner führt weiterhin die Trophy-Wertung an. Der 62-Jährige landete auf den Plätzen sieben und sechs. Diese Rennen in der TCR-Rennserie finden vom 23. bis 25. September am Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal statt.

Teammanager Kurt Treml: "Haben die Favoritenrolle angenommen"

Sichtlich angetan von den Leistungen der Fahrer war auch Teammanager Kurt Treml: „„Zweimal einen Doppelsieg einzufahren, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Unsere Fahrer und das gesamte Team haben wirklich perfekt gearbeitet.“ Die Rolle des Favoriten am Lausitzring habe das Team angenommen und behauptet. „Wir haben alle Erwartungen erfüllt, das macht uns natürlich stolz“, sagte Treml. „Nun ist Endspurt angesagt – wir freuen uns auf den Sachsenring und auf das Finale am Hockenheimring.“ (pem)