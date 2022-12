Kein Giro d'Italia für Michael Schwarzmann: Das steckt dahinter

Team von Radprofi Michael Schwarzmann verzichtet auf große Rundfahrten. Der Kemptener bekommt auch einen neuen Teamkollegen.

22.12.2022 | Stand: 13:52 Uhr

Es hat sich einiges getan bei Lotto Soudal, dem Team des Kemptener Rad-Profis Michael Schwarzmann. Angefangen beim Namen: Künftig tritt die belgische Mannschaft als Lotto Dstny auf. Ebenso wie das Team Israel Premier Tech sind auch die Belgier aus der World-Tour abgestiegen, allerdings verfügt Lotto Dstny als eines der dann beiden besten Teams der Pro-Tour über automatisches Startrecht bei allen World-Tour-Rennen.

Radsport-Team Lotto Dstny setzt sich neue Ziele

Die Belgier sehen für sich dadurch bessere Chancen im Kampf um Weltranglistenpunkte– und werden bei kleineren Rennen an den Start gehen. Statt beim Giro d’Italia (6. bis 28. Mai 2023) sind die Fahrer dann beispielsweise bei den „Vier Tagen von Dünkirchen“ dabei. Zeitungsberichten zufolge sehe sich Lotto Dstny auch nicht in der Lage, alle drei großen Landesrundfahrten in der kommenden Saison zu bestreiten.

Michael Schwarzmann kam 2021 vom Team Bora-hansgrohe

Schwarzmann, der 2021 vom Team Bora-hansgrohe gekommen war, zählt ebenso wie Rüdiger Selig auch kommende Saison zum Lotto-Aufgebot. Neu dabei ist der Ulmer Johannes Adamietz, der vom Saris Rouvy Sauerland Team nach Belgien wechselt.