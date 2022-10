TG Allgäu kämpft gegen Kirchheim um den Klassenerhalt

Alles oder nichts - in Wiggensbach geht es für die TG Allgäu um alles. Aber selbst bei einem Sieg sind die Turner auf Hilfe angewiesen.

27.10.2022 | Stand: 16:08 Uhr

Eigentlich ist es ganz einfach: Die Zweitliga-Turner der TG Allgäu benötigen zwei Siege aus den letzten beiden Wettkämpfen, gleichzeitig darf die Konkurrenz aus Buttenwiesen und Ludwigsburg nicht mehr punkten.

TG Allgäu trifft auf Spitzenreiter Kirchheim

Die Ausgangslage vor dem letzten Heimwettkampf am Samstag (18 Uhr) in der Wiggensbacher Panoramarena ist also klar. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Aber die Mannschaft ist hochmotiviert“, sagt TGA-Präsident Michael Läufle. „Der Klassenerhalt ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Wir werden alles geben, auch wenn es eine schwierige Aufgabe ist.“

Das liegt auch daran, dass Spitzenreiter VfL Kirchheim unter Teck am Samstag nach Wiggensbach kommt. „Ein optimaler Zeitpunkt um für eine Überraschung zu sorgen“, sagt Läufle. Die Zweitliga-Turner der TG Allgäu haben in dieser Saison schon bewiesen, dass sie mit den Top-Teams mithalten können. „Von den Gerätepunkten her bewegen wir uns im Mittelfeld der Liga“, sagt Läufle.

TGA-Präsident Michael Läufle: "Brauchen jede denkbare Unterstützung"

Aber die Endergebnisse an den bisher fünf Wettkampftagen sorgten dafür, dass die TGA kurz vor Saisonende punktlos am Tabellenende steht. „Wir können die kleine Resthoffnung nur mit seinem Sieg am Leben erhalten. Dazu brauchen wir jede mögliche Unterstützung“, sagt Läufle. Ein Sieg und etwas Schützenhilfe würden jedenfalls dafür sorgen, dass die an sich einfache Rechnung wieder kompliziert wird.