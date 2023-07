Kemptener Team startet mit sieben Fahrerinnen bei der Tour de France der Frauen

Das Radsport-Team Ceratizit ist bei der Frankreich-Rundfahrt stark vertreten. Die erste Etappe ist am Sonntag. Highlight wird eine Bergankunt in den Pyrenäen.

Wenn am Sonntag die Zielankunft der Männer in Paris ansteht, startet zum zweiten Mal die Tour de France der Frauen im französischen Clermont-Ferrand. Dabei ist auch das Kemptener Profiteam Ceratizit-WNT. Sieben Fahrerinnen aus sechs Nationen vertreten dann sozusagen eine Woche lang das Allgäu in Frankreich: Kathrin Schweinberger aus Österreich, Alice Arzuffi und Arianna Fidanza aus Italien, Sandra Alonso aus Spanien, Cedrine Kerbaol aus Frankreich, Nina Berton aus Luxemburg sowie Marta Lach aus Polen.

Laut einer Pressemitteilung des Tochterunternehmens der Reuttener Plansee Group will das Continental-Team (zweite Liga des Radsports) bei der einwöchigen Rundfahrt nicht nur im Peloton mitradeln, sondern auch um vordere Platzierungen ein Wörtchen mitreden.

Neue Tour de France der Frauen seit 2022

Die Erstauflage der Frauen-Tour im Vorjahr begeisterte Radsportfans vor dem Fernseher – und direkt an der Strecke. Aufsehen erregte dabei auch eine Gruppe von 220 Ceratizit-Firmenangehörigen. Diese waren aus 20 verschiedenen europäischen Produktions- und Vertriebsorganisationen des Unternehmens extra nach Paris gereist, um „ihr“ Team bei der Ankunft auf den Champs-Élysées anzufeuern.

Die Begeisterung für den Radsport bei den Mitarbeitern kommt nicht von ungefähr. Vor über zehn Jahren gründete das Unternehmen nach eigenen Angaben ein Radteam, um es als Marketinginstrument zu nutzen und dadurch die eigene Bekanntheit zu erhöhen. Als Grund nennt die Firma unter anderem, dass viele der Hightech-Komponenten von Fahrrädern mit den von Ceratizit hergestellten Zerspanungswerkzeugen gefertigt werden.

Warum sich Ceratizit im Radsport engagiert

Darüber hinaus verkörpere der Radsport die Unternehmenswerte wie Teamgeist, Kampfgeist oder Kreativität, was für eine hohe Identifikation bei der Belegschaft sorge. Das Team ist international aufgestellt, sodass viele Firmenstandorte „eigene“ Fahrerinnen haben, die beispielsweise bei Mitarbeiter- und Kundenevents mit einbezogen werden. Aktuell stehen Fahrerinnen aus zehn Nationen im Team, für das bei der Vorjahrestour auch die Duracherin Lisa Brennauer an den Start ging.

Die Olympiasiegerin von 2021 in Tokio und sorgte für etliche Erfolge des Kemptener Teams. Die soll es nun auch in Frankreich geben. Bei der Königsetappe am 29. Juli erklimmt das Feld mit dem Gipfel des Tourmalet einen der Klassiker der Tour de France. Das Finale steigt am 30. Juli mit einem Einzelzeitfahren in Pau.

