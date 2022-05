TSV Dietmannsried kehrt nach acht Jahren in die Kreisliga zurück

Christian Kreuzer ist mit allen vier Toren der Matchwinner beim 4:0-Triumph gegen Sulzberg. Warum die 800 Fans trotz des klaren Ergebnisses gezittert haben.

31.05.2022 | Stand: 23:05 Uhr

Acht Jahre nach dem Abstieg in die Kreisklasse kehren die Fußballer des TSV Dietmannsried in die Kreisliga zurück. Am Dienstagabend gewann das Team von Trainer Joachim Dewein das Duell der Kreisklassen-Zweiten gegen den TSV Sulzberg deutlich mit 4:0 (2:0). Vor 800 Zuschauern in Betzigau war Dietmannsrieds Torjäger Christian Kreuzer der Mann des Tages. Alle vier Tore gingen auf das Konto des 27-jährigen Stürmers. Den ersten Doppelpack schnürte Kreuzer kurz vor der Pause: Erst mit einem direkt verwandelten Freistoß (43.), eine Minute später eiskalt in einer Eins-gegen-Eins-Situation gegen Sulzbergs Torhüter Manolo Fink.

TSV Sulzberg im Abschluss zu harmlos

Die Sulzberger enttäuschten spielerisch, kämpften sich Anfang der zweiten Hälfte aber ins Spiel zurück. Im Abschluss war das Team von Trainer Markus Schmölz aber viel zu harmlos. Nach einem Platzverweis gegen den Sulzberger Thomas Martin wegen Meckerns (war die Luft raus. Kreuzer profitierte von einem weiteren Abwehrschnitzer (82.), bei dem Sulzbergs Torhüter Fink seinen eigenen Verteidiger Stefan Mußack von den Beinen geholt hatte, und krönte fünf Minuten später seine Leistung mit dem 4:0 per Foulelfmeter (87.). Nach dem Abpfiff feierte der TSV mit seinem zahlenmäßig klar überlegenen und lauteren Anhang eine rauschende Aufstiegsparty.

Trotz der klaren Verhältnisse auf dem Spielfeld hat übrigens ein der Großteil der Zuschauer während der gesamten Partie gezittert. Das lag aber nicht am Spielverlauf, sondern am launischen Allgäuer Wetter. Pünktlich zu Spielbeginn begann es regnen, danach pfiff ein kalter Wind über den Betzigauer Sportplatz. Das ging so manchem Fan, der mit einem lauen Frühsommer-Abend gerechnet hatte und in T-Shirt und kurzer Hose auflief, ganz schön unter die Haut. Mehr als das allzu einseitige Aufstiegs-Match.

Auch Buching/Trauchgau künftig in der Kreisliga

Ebenfalls in die Kreisliga steigt der TSV Buching/Trauchgau auf. Die Ostallgäuer bezwangen vor 450 Zuschauern in Unterthingau die SG Amberg/Wiedergeltingen deutlich mit 3:0. Torschützen waren Tobias Stöller (13.), Sebastian Mathe (48.) und Martin Niggl (82.).

