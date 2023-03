Nach 387 Tagen: Verena Wieder legt erfolgreiches Comeback hin

Verena Wieder absolviert gegen den SC Freiburg ihre ersten Bundesliga-Minuten in dieser Saison. Die 22-jährige Allgäuerin feiert beim 2:0-Sieg mit.

Es war definitiv ein besonderer Augenblick für Verena Wieder: Die Fußballerin aus Thalhofen feierte am vergangenen Wochenende ihr Comeback. Nach 387 Tagen stand die 22-Jährige wieder für Bayer Leverkusen auf dem Platz. Nach der über einjährigen Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses wurde Wieder im Heimspiel gegen den SC Freiburg (mit der Lindauerin Janina Minge) in der 70. Minute für Amira Arfaoui eingewechselt. Der 2:0-Sieg der Bayer-Frauen rundete Wieders Comeback-Tag ab, kurz vor Spielende hatte Wieder sogar die Chance zum dritten Treffer. „Danke an alle, die mich auf dem Weg zurück unterstützt haben“, schrieb die Ostallgäuerin in den Sozialen Netzwerken.

Erst vor drei Wochen war Wieder in das Training des Frauen-Bundesligisten zurückgekehrt.