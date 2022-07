VfB Stuttgart bereitet sich im Westallgäu auf die Saison vor

Bundesligist VfB Stuttgart trainiert ab dem Wochenende in Weiler. Nachwuchs vom FC Bayern München und Eintracht Frankfurt kommt nach Oberstaufen.

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bereitet sich in Weiler auf die kommende Saison vor. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo absolviert ab Samstag ein einwöchiges Trainingslager im Westallgäu.

Dabei bestreiten die Stuttgarter zwei Testspiele VfB Friedrichshafen: am 9. Juli gegen den FC Zürich sowie am 16. Juli gegen den FC Brentford. Das Training findet im Raiffeisenbank-Stadion in Weiler statt.

BVB trainiert Bad Ragaz

Nicht allzu weit vom Allgäu entfernt absolviert Borussia Dortmund ein Trainingslager. Der BVB bereitet sich im schweizerischen Bad Ragaz auf die Saison vor und hat zwei Testspiele in Altach (Vorarlberg) vereinbart, gegen den FC Valencia (18. Juli) und gegen den FC Villarreal (22. Juli).

Den Feinschliff in Oberstaufen holen sich die U19 und die U21 von Eintracht Frankfurt (17. bis 24. Juli/24. bis 31. Juli) sowie die U19 des FC Bayern München (31. Juli bis 6. August).

