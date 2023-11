Keine Tickets mehr - Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf ausgebucht

Die 25.500 Karten für den ersten Wettkampftag der 72. Vierschanzentournee sind bereits vergriffen. Wofür es in Oberstdorf noch Tickets gibt.

08.11.2023 | Stand: 10:29 Uhr

Die weltbesten Skispringer dürfen sich bei der 72. Vierschanzentournee erneut auf ein volles Haus am Schattenberg freuen. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, gingen auch in diesem Winter bereits alle Tickets für den Wettkampf am 29. Dezember in Oberstdorf im Vorverkauf weg. In der WM-Skisprung-Arena an der Schattenbergschanze haben 25.500 Personen Platz. Auch der Qualifikationstag am 28. Dezember sei bereits sehr gefragt. Tickets sind aber noch verfügbar.

„Das Interesse ist wirklich großartig. Wir haben auch weiterhin eine erfreulich große Nachfrage für die Qualifikation und bewegen uns in Richtung Zuschauerrekord für die Quali aus dem Vorjahr“, sagt Georg Geiger, Vorsitzender des Skiclubs Oberstdorf. Vor einem Jahr kamen 16.000 Besucher zu Qualifikation – absoluter Spitzenwert im Skisprung-Weltcup.

Nach den Männern sind die Frauen dran

Direkt nach der Vierschanzentournee der Männer gastieren auch die weltbesten Skispringerinnen bei ihrer Two-Nights-Tour in Oberstdorf. Am 31. Dezember (Offizielles Training) und 1. Januar (Wettkampf). „Auch da erwarten wir eine tolle Kulisse, vor allem, weil wirklich viele vom Kombi-Rabatt Gebrauch gemacht haben“, sagt Geiger und erklärt: „Wer bereits ein Tourneeticket hat, zahlt für den Damenwettkampf nur die Hälfte.“ Wie die erste Two-Nights-Tour der Skispringerinnen abläuft, lesen Sie hier.

Weitere Weltcup-Highlights in Oberstdorf diesen Winter

Der nordische Weltcup-Winter hat es in diesem Jahr ohnehin in sich in Oberstdorf. Zwar macht die Tour de Ski der Langläufer diese Saison nicht im Allgäu Station, im Januar und Februar stehen mit dem Weltcup der Nordischen Kombination (12. bis 14. Januar) sowie dem Weltcup-Skifliegen an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze (22. bis 25. Februar) aber zwei weitere Highlights auf dem Programm.

