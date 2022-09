Neuer Verein, neue Perspektive: Simona Dammer setzt Prioritäten

Simona Dammer wechselt von Volleyball-Bundesligist Vilsbiburg zum Zweitligisten TV Altdorf. Was dieser Schritt mit ihrem Studium zu tun hat.

Für Simona Dammer beginnt in diesem Herbst ein neuer Lebensabschnitt. Die Volleyballerin aus Untergermaringen läuft nicht mehr für Bundesligist Rote Raben Vilsbiburg auf, sondern spielt künftig für Zweitligist TV Altdorf. Es bleibt aber nicht nur beim sportlichen Wechsel.

Der Schritt in die zweite Liga hat auch mit den beruflichen Plänen der Ostallgäuerin zu tun. Dammer studiert in Erlangen Medizin. „Ich habe mir in der vergangenen Saison viele Gedanken gemacht“, sagt die 20-Jährige. „Nur von Volleyball kann man nicht leben, außerdem gibt es für jede Profi-Karriere ein Ablaufdatum.“

Altdorf statt Vilsbiburg: Neuer Verein für Volleyballerin Simona Dammer

Dammer hätte dennoch in Vilsbiburg bleiben können, die Verantwortlichen wollten sie als zweite Libera im Kader halten. „Mir hat aber auch die Perspektive gefehlt, das Vertrauen in meine sportliche Entwicklung. Wie andere Bundesliga-Vereine setzt auch Vilsbiburg auf ausländische Spielerinnen“, sagt die 20-Jährige, die beim SV Mauerstetten ausgebildet wurde. „Als deutsche Spielerin hat man es schwer.“ In den Gesprächen erfuhr Dammer auch, wie die Planungen der Niederbayern aussehen. „Sie wollen schnellen sportlichen Erfolg. Der Umbruch wurde schon zuvor angekündigt“, sagt Dammer. Nur drei Spielerinnen aus dem letztjährigen Kader laufen auch kommende Saison für die Roten Raben auf.

Mit dem Kapitel Bundesliga hat die Libera aber noch nicht abgeschlossen. „Ich bin ja noch jung. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, überlege ich es mir natürlich“, sagt Dammer. Vorerst liegt ihr Fokus aber auf dem Medizinstudium und dem Start bei ihrem neuen Verein. „Die Uni in Erlangen und die Stadt gefallen mir sehr gut“, sagt die 20-Jährige, die das Abitur am Kaufbeurer Marien-Gymnasium mit einem 1,1-Schnitt abgelegt hatte. „In Altdorf wird nicht so oft trainiert wie in Vilsbiburg“, sagt Dammer. „Man merkt eben, dass es einen Unterschied zur ersten Liga gibt.“ Die Wahl auf Altdorf sei relativ schnell gefallen. „Ich wollte ja unbedingt weiter auf einem guten Niveau Volleyball spielen. Das ist auch nicht in der Nähe jeder Uni möglich.“ Der Kontakt zum TV kam über Trainerin Christy Swagerty zustande, die zuvor in Vilsbiburg tätig war.

Simona Dammer beginnt Medizin-Studium in Erlangen

Genießen konnte Dammer jedenfalls einige Wochen Volleyball-Auszeit im Sommer nach ihrem Abschied aus Vilsbiburg. Die 20-Jährige war auf Urlaub in Kroatien und Italien, machte aber auch ein Pflegepraktikum im Kaufbeurer Klinikum. „Der Sommer war richtig entspannt. Eine Wohnung in Erlangen habe ich auch schon – jetzt freue ich mich auf die kommenden Wochen“, sagt Dammer.

Ganz besonders fiebert sie dem Wiedersehen mit ihrer besten Freundin Chiara Lukes entgegen. Beide spielten gemeinsam für den SV Mauerstetten, Lukes läuft für den Altdorfer Ligakonkurrenten TV Planegg-Krailling auf. „Oh je, da bin ich gespannt. Wir haben noch nie gegeneinander gespielt“, sagt Dammer schmunzelnd. Bis zum Aufeinandertreffen am 4. Dezember dauert es noch etwas. Zunächst sind die 20-Jährige und der TV Altdorf zum ersten Punktspiel am 24. September in Karlsruhe gefordert.