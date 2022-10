Tyler Spurgeon nach der Derby-Pleite gegen Landshut: "Wir haben die Kontrolle verloren“

Im DEL2-Spitzenspiel beim EV Landshut verschenkt Kaufbeuren eine 4:0-Führung. Welche Gründe ESVK-Kapitän Spurgeon für die Niederlage anführt.

10.10.2022 | Stand: 16:38 Uhr

Ein verrücktes Wochenende liegt hinter dem Eishockey-Zweitligisten ESV Kaufbeuren in der DEL 2. Am Freitag feierte die Mannschaft mit einem 8:1-Erfolg über die Lausitzer Füchse ihren bisher höchsten und beeindruckendsten Saisonsieg. So kam es am Sonntag in Landshut zum Duell der beiden bestplatzierten Teams der Liga – und zwei Drittel lang zeigte sich der ESVK gnadenlos effektiv; er führte bis zur 34. Minute mit 4:0, um das Match dann vollkommen aus der Hand zu geben. Ähnlich wie gegen Selb gelang es Landshut, aufzuholen und mit 6:4 zu gewinnen. Wir fragten Joker-Kapitän Tyler Spurgeon (36) nach den Gründen.

