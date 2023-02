So sehen Sie den Super-G der Herren in Frankreich live im TV und Stream

Bei der 47. Alpinen Ski-WM steht am Donnerstag der Super-G der Herren an. Alle Infos zur TV-Übertragung und Online-Stream.

07.02.2023 | Stand: 14:51 Uhr

Der Schweizer Marco Odermatt dominiert den Gesamtweltcup. Doch auch der Titelverteidiger Vincent Kriechmayr will angreifen. Beim Super-G-Rennen der Herren am Donnerstag in Courchevel geht es um Geschwindigkeit und Präzision. Die Männer gehen einen Tag später als die Frauen an den Start. Dort hatte das Ausscheiden der Alpin-Überfliegerin Mikaela Shiffrin für Aufregung gesorgt.

Bei den Herren erwarten Experten am Donnerstag einen Dreikampf: Im Speed-Bereich ist Aleksander Aamodt Kilde der größte Konkurrent von Marco Odermatt. Der Norweger gewann in diesem Winter bereits fünf Abfahrten. Auch mit dem Österreicher Vincent Kriechmayr, 2021 Weltmeister in der Abfahrt und im Super-G, ist im Medaillenkampf wieder zu rechnen.

So sehen Sie den Super-G der Herren heute im Fernsehen und im Stream

ZDF, 10.15 Uhr: Super-G der Herren - Experte: Marco Büchel, Moderation: Lena Kesting, Kommentiert von: Michael Pfeffer

Super-G der Herren - Experte: Marco Büchel, Moderation: Lena Kesting, Kommentiert von: Michael Pfeffer Eurosport, 11.15 Uhr: Herren Super-G aus Courchevel

Herren Super-G aus Courchevel ORF 1, 10.45 Uhr: Super-G aus Courchevel - Moderation: Rainer Pariasek, Kommentiert von: Oliver Polzer, Armin Assinger

Übertragen werden die Rennen auch online im Stream. Die Abfahrt der Herren läuft im ZDF als Stream und auch auf den privaten Streaming-Diensten eurosport.de, Joyn PLUS+, DAZN (alle kostenpflichtig). Der bekannte Eurosport Player wurde zum 13. Januar eingestellt. Wer ein Abonnement über Eurosportplayer.com abgeschlossen hat, meldet sich mit denselben Zugangsdaten bei Eurosport.de an. ORF 1 ist als erstes Programm des Österreichischen Rundfunks in manchen Teilen Bayerns und des Allgäus frei empfangbar.

