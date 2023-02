Das steht heute bei der Nordischen Ski-WMin Planica an

Die Nordsiche Ski-WM in Planica läuft an. Welche Wettbewerbe an Tag 1 anstehen und wie die Chancen der deutschen Athletinnen und Athleten sind, lesen Sie hier.

22.02.2023 | Stand: 08:35 Uhr

Mit der Eröffnung der Nordischen Ski-WM 2023 in Planica ist eines der Highlights der Wintersportsaison 2022/23 angelaufen. Die Allgäuer Zeitung ist für Sie vor Ort und berichtet über die WM mit Fokus auf den Allgäuer Athletinnen und Athleten. Heute ist der erste Tag der Nordischen Ski-WM. Welche Wettbewerbe stehen an? Wie stehen die Chancen der DSV-Athleten? Und könnte es nur kurz nach dem Alpin-Gold des Allgäuers Alex Schmid ein weiterer Sportler aus dem Allgäu eine Medaille ergattern? Hier die Tagesvorschau.

Tag 1 der Nordischen Ski-WM in Planica: Rückblick auf die Eröffnung

In Kranjska Gora, acht Kilometer von Planica entfernt, wurde am Dienstag die Nordische Ski-WM 2023 um exakt 20.23 Uhr mit einem Countdown offiziell eröffnet. Wie so oft bei solchen Anlässen: Es wurde viel gegrüßt und viel geredet. Aber die musikalischen Darbietungen und die Präsentation auf den großen Leinwänden hatten es in sich. Verschiedene Musikrichtungen – von den Original Oberkrainern über die slowenischen Philharmonikern bis zum weltberühmten Elektro-Musik-Produzenten und DJ, DJ Umek – wurden zu einer sehens- und hörenswerten Show vereint.

Die stärkste Botschaft beim Einmarsch der Nationen gelang dem Deutschen Skiverband. Er bot mit Olympiasieger Vinzenz Geiger und der erst 17-jährigen Nathalie Armbruster zwei Vertreter der zuletzt stark umstrittenen Nordischen Kombination auf. Beide sprachen anschließend von einem starken Zeichen für mehr Gleichberechtigung im Sport.

Das steht heute in Planica auf dem Programm:

Noch gibt es keine Medaillen bei der WM, noch steigt das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland nicht in die WM-Berichterstattung ein.

Um 12 Uhr starten 39 Frauen und um 13.30 Uhr 70 Männer in die Langlauf-Loipe, um sich für die Einzelentscheidungen am Dienstag und Mittwoch nächster Woche zu qualifizieren. Diese als Vorläufe dienen hauptsächlich dazu, den sogenannten Exoten aus den kleinen Ski-Nationen eine Bühne für einen internationalen Auftritt zu geben. Die Top-Nationen, darunter auch das deutsche Team, sind nicht am Start, sie bestreiten stattdessen Trainingseinheiten für die ersten Langlauf-Entscheidungen am Donnerstag über die Sprint-Distanzen.

So starten bei den Frauen über 5 Kilometer in der freien Technik unter anderem jeweils vier Iranerinnen und Brasilianerinnen sowie drei Libanesinnen. Das 10-Kilometer-Rennen der Männer eröffnet Nicholas Lau aus Trinidad-Tobago und auch auf die Nummer 21, Stevenso Savart aus Haiti, darf man gespannt sein, wie er sich in der glatten Loipe von Planica zurückfindet. Trotz der Erdbeben-Katastrophe in der Heimat ist mit Amed Oglago auch ein türkischer Sportler mit am Start.

Um 16.30 Uhr geht die WM für die Skispringerinnen los. Auf der Normalschanze HS 100 stürzen sich 57 Starterinnen aus 18 Nationen an den Start, um sich für die 30 Finalplätze am Donnerstag (ab 17 Uhr) zu qualifizieren. Die Topspringerinnen werden die ersten Sprünge dazu nutzen,

WM in Planica: Die deutschen Starterinnen beim Skispringen

Startnummer 37: Luisa Görlich (24 Jahre/WSV 08 Lauscha)

Startnummer 41: Anna Rupprecht (26/SC Degenfeld)

Startnummer 53: Selina Freitag (21/SG Nickelhütte Aue/Oberstdorf)

Startnummer 56: Katharina Althaus (26/SC Oberstdorf)

Nicht nominiert: Pauline Hessler (24/WSV 08 Lauscha)

Das sagt Mitfavoritin Katharina Althaus vor dem Springen

„Meine Saison ist bisher sehr gut verlaufen. Ich zeige richtig gute Sprünge. Leider nicht bei jedem Wettkampf, aber ich bin richtig zufrieden mit meiner Saison. Ich kenne die Schanzen in Planica. Wir waren dort öfters zum Training. Jeder, der zur WM fährt, war schon da. Es ist ein richtig gutes Trainingszentrum. Ich mag die Großschanze lieber als die kleine. Auf der kleinen wird der Anlauf mein Knackpunkt. Ich hatte dort auch schon gute Sprünge.“

Katharina Althaus aus Deutschland fährt mit dem Lift zu einem der Vorbereitungssprünge. Bild: Daniel Karmann, dpa

Tipp an die Fans - wie verfolge ich die WM und wo kann ich die Rennen im Live-Stream sehen?

Bevor die WM am Donnerstag mit den ersten Medaillenentscheidungen richtig losgeht, ist heute nochmal die Chance, sich langsam einzugrooven. Wir halten Sie hier natürlich auch immer auf dem Laufenden, aber wer einen Wettkampf live verfolgen möchte und dabei auf keine Infos verzichten möchte, auch nicht die Windpunkte oder die Startluke, der sollte die App des Internationalen Skiverbandes FIS ausprobieren. Im deutschen Fernsehen sind die Qualifikationsläufe heute am 22. Februar nicht zu sehen. Dafür aber im Österreichischen ORF, der in vielen Teilen des Allgäus empfangen wird. Dort startet um 11.55 Uhr die Live-Übertragung der Langlauf-Quali der Damen und Herren über 5 km und um 16.15 Uhr die Live-Übertragung zum Quali-Springen der Skispringerinnen.

Slowenisch für Anfänger

Guten Morgen = Dobro jutro

Guten Tag = Dober dan

Guten Abend = Dober večer