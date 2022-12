So sehen sie die Tour de Ski auch aus Oberstdorf live im TV

Die Tour de Ski zieht im Winter die Massen an. Die Rennen finden in Val Müstair, Oberstdorf und Val di Fiemme statt. So sehen sie die Langläufer live im TV.

29.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Es ist der Langlauf-Höhepunkt zwischen den Jahren. Die Tour de Ski elektrisiert das Publikum und die besten Skilangläuferinnen und Skilangläufer. Die Rennen in Val Müstair in der Schweiz, in Oberstdorf im Allgäu und in Val di Fiemme in Italien zählen außerdem zum Langlauf-Weltcup. Höhepunkt des Winters ist die nordische Ski-WM vom 21. Februar 2023 bis 5. März 2023 in Planica in Slowenien.

Das Val Müstair im Kanton Graubünden in der Schweiz ist alle zwei Jahre, abwechselnd mit der Lenzerheide, Austragungsort der Langlaufreihe Tour de Ski. Samstag und Sonntag absolviert dort die Langlauf-Elite der Frauen und Männer jeweils zwei Rennen. Zehn Schweizer Franken kostet jeweils der Eintritt an Silvester oder Neujahr.

Wieder Weltklasse-Wintersport in Oberstdorf

Die besten Skispringer der Welt haben das Allgäu nach ihrem Auftaktspringen zur Vierschanzentournee gerade verlassen, da ist Oberstdorf erneut Schauplatz eines Weltklasse-Events. Am 3. und 4. Januar ist Oberstdorf zweite Station der Tour de Ski.

Dritte und letzte Station für die internationale Langlauf-Elite ist Val di Fiemme in Italien. Das Fleimstal bzw. Val di Fiemme ist eines der Haupttäler der Dolomiten und erstreckt sich entlang des Flusses Avisio zwischen den Gebirgsketten Lagorai und Latemar. Das Finale der Tour de Ski steht bevor. Am Ende haben die Athleten sieben Rennen innerhalb von neun Tagen gemeistert.

Das Programm der Tour de Ski 2022 / 2023

Val Müstair (Schweiz) 31.12.22, 14 Uhr: Männer, Sprint Freistil 31.12.22, 14 Uhr: Frauen, Sprint Freistil 1.1.23, 12 Uhr: Frauen, 10 km klassisch Verfolgung 1.1.23, 13.15 Uhr: Männer, 10 km klassisch Verfolgung

Oberstdorf (Deutschland) 3.1.23, 11.45 Uhr: Frauen, 10 km klassisch 3.1.23, 14.45 Uhr: Männer, 10 km klassisch 4.1.23, 11.15 Uhr: Männer, 20 km Freistil Verfolgung 4.1.23, 14.30 Uhr: Frauen, 20 km Freistil Verfolgung

Val di Fiemme (Italien) 6.1.23, 12.30 Uhr: Männer, Sprint klassisch 6.1.23, 12.30 Uhr: Frauen, Sprint klassisch 7.1.23, 11.45 Uhr: Frauen, 15 km klassisch Massenstart 7.1.23, 13.30 Uhr: Männer, 15 km klassisch Massenstart 8.1.23, 11 Uhr: Frauen, Final Climb zur Mittelstation der Alpe Cermis 8.1.23, 12.45 Uhr: Männer, Final Climb zur Mittelstation der Alpe Cermis



Tour de Ski 2022 / 2023 im TV und Stream

Die erste Station im TV und Stream: Eurosport 1 zeigt im TV zu Silvester um 17.30 Uhr eine Aufzeichnung der beiden Sprintrennen in Val Müstair in Graubünden in der Schweiz. Neujahr geht es live zur Sache auf Eurosport 1. Die Übertragung beginnt um 11.50 Uhr bzw. 13.05 Uhr.

Die ARD überträgt Silvester ab 15.20 Uhr aus Val Müstair. Die ARD zeigt Neujahr ab 13.25 Uhr kurze Zusammenfassungen aus Val Müstair.

Die zweite Station im TV und Stream: Eurosport 1 überträgt live aus Oberstdorf am 3. Januar 23 um 11.35 Uhr bzw. 14.40 Uhr. Tags darauf, am 4. Januar 23 beginnt die Live-Übertragung auf Eurosport 1 um 11.05 Uhr, eine Aufzeichnung folgt um 17.30 Uhr.

Die ARD zeigt Zusammenfassungen vom 3. Januar um 14.50 Uhr. Am 4. Janur beginnt die Übertragung in der ARD um 12.05 Uhr sowie eine Zusammenfassung gegen 17.30 Uhr.

Final Climb zur Mittelstation der Alpe Cermis als spektakulärer Schlusspunkt

Die dritte Station im TV und Stream: Eurosport 1 sendet live am 6. Januar 23 ab 12.20 Uhr aus Val di Fiemme. Die Übertragung am 7. Januar 23 beginnt zum 11.35 Uhr bzw. 13.20 Uhr auf Eurosport 2. Die Abschluss-Rennen der Tour de Ski 2022/2023 werden live übertragen auf Eurosport 2 am 8. Janur 23 um 11 Uhr bzw. 12.35 Uhr.

Das ZDF überträgt live am 6. Januar ab 13 Uhr. Reporter ist Peter Leissl. Am 7. Januar geht's live los gegen 12.15 Uhr vom Massenstart der Frauen. Der legendäre Final Climb zur Mittelstation der Alpe Cermis ist das wahrscheinlich spektakulärste Rennen im Langlaufzirkus. Es wird im Massenstartmodus sowie in freier Technik ausgetragen und zählt zu den weltweit meistgesehen Langlaufrennen im TV. Die Athleten müssen eine Skipiste mit 30 Prozent Gefälle hinauf laufen.Das ZDF überträgt live ab ca. 11 Uhr das Frauen-Rennen und um ca. 13.30 Uhr das Herren-Rennen.

Ein Live-Stream über die Rennen der Tour de Ski aus Val Müstair, Oberstdorf und Val di Fiemme ist zu empfangen über den Eurosport-Player.