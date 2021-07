Uli Hoeneß: Als «Messias» muss Flick beim DFB liefern - «War ihm böse»

Nach seinen Einsätzen beim FC Bayern spielt Flick in der Saison 1993/1994 noch für den 1. FC Köln, ehe er seine Fußballspieler-Karriere beendet. Ab 1996 ist er als Trainer beim FC Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) tätig. Ganz in der Nähe wurde Hansi Flick 1965 übrigens geboren, nämlich in Heidelberg. Nach dem WM-Sieg der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft 2014, an dem Flick als Co-Trainer einen entscheidenden Anteil hat, wird er in seiner Heimatgemeinde freudig empfangen (Foto).