Free-TV und Stream: Hier gibt es die Vierschanzentournee live zu sehen

Die Vierschanzentournee 2021/2022 rückt immer näher. Diese TV-Sender und Streamingdienste übertragen das Skisprung-Spektakel live.

Die Vierschanzentournee lockt alljährlich nicht nur viele Zuschauer an die vier verschiedenen Austragungsorte, sondern auch vor die Bildschirme. Wie Wintersport-Fans bei der 70. Vierschanzentournee auch ohne Anreise nach Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck oder Bischofshofen mitfiebern können und welches Programm sie erwartet, hat die Allgäuer Zeitung hier zusammengefasst:

Wer überträgt die Vierschanzentournee 2021/22 live im Stream oder im TV?

Die 70. Vierschanzentournee wird erneut von ARD und ZDF ausgestrahlt, wobei sich beide Sender abwechseln. Ob Eurosport wie im vergangenen Jahr die Qualifikation am 28. Dezember und das Springen am 29. Dezember überträgt, ist bislang (Stand 4. November 2021) noch offen. Falls ja, können Zuschauer das Skisprung-Spektakel live im TV bei Eurosport 1 und im Livestream bei Joyn PLUS+ genießen.

Die Vierschanzentournee ist somit sowohl im Internetstream als auch im Free-TV kostenlos zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky wird die Vierschanzentournee dagegen nicht auf ausstrahlen. Ungewiss ist bisher auch, welcher öffentlich-rechtlicher Sender das Auftaktspringen in Oberstdorf übertragen wird. Alle Aktualisierungen zu den Live-Übertragungen wird die Allgäuer Zeitung in diesem Artikel bei Bekanntgabe veröffentlichen.

Vierschanzentournee 2021/22: Zeitplan zum Auftaktspringen in Oberstdorf

Programm am 28. Dezember 2021

12.00 Uhr: Stadioneinlass

14.15 Uhr: Offizielles Training

16.30 Uhr: Qualifikation

Programm am 29. Dezember 2021

12.00 Uhr: Stadioneinlass

15.00 Uhr: Probedurchgang

16.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend Finale und Siegerehrung

Vierschanzentournee 2021/22: Zeitplan zum Neujahrsskispringen in Garmisch-Partenkirchen

Programm am 31. Dezember 2021

10.00 Uhr: Stadioneinlass

11.45 Uhr: Offizielles Training

14.00 Uhr: Qualifikation

Programm am 1. Januar 2022

10.00 Uhr: Stadioneinlass

12.30 Uhr: Probedurchgang

14.00 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend Finale und Siegerehrung

Vierschanzentournee 2021/22: Zeitplan zum Bergiselspringen in Innsbruck

Programm am 3. Januar 2022

10.00 Uhr: Stadioneinlass

11.15 Uhr: Offizielles Training

13.30 Uhr: Qualifikation

Programm am 4. Januar 2022

10.00 Uhr: Stadioneinlass

12.00 Uhr: Probedurchgang

13.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend Finale und Siegerehrung

Vierschanzentournee 2021/22: Zeitplan zum Finale, dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen

Programm am 5. Januar 2022

13.00 Uhr: Stadioneinlass

15.00 Uhr: Offizielles Training

17.15 Uhr: Qualifikation

Programm am 6. Januar 2022

13.00 Uhr: Stadioneinlass

15.30 Uhr: Probedurchgang

17.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend Final-Durchgang und Siegerehrung

