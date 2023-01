Wer überträgt die Vierschanzentournee 2022/23 live im TV und im Livestream?

Nach Oberstdorf ist vor Garmisch: Das zweite Springen der Vierschanzentournee steht an. Hier erfahren Sie, wer das Springen live im TV und Livestream zeigt.

01.01.2023 | Stand: 06:59 Uhr

Eines der Highlights der Skisprung-Saison 2022/23 ist im Gange. Am Donnerstag, 29. Dezember, startete die prestigeträchtige Vierschanzentournee in Oberstdorf. Am Wochenende geht es weiter in Garmisch. Vier Springen - in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen - werden in den kommenden Tagen absolviert.

Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf folgt am 1. Januar das Neujahrsspringen in Garmisch Partenkirchen. Danach findet die Tournee in Österreich am 4. Januar in Innsbruck (Bergiselespringen) Fortsetzung. Der vierte und letzte Durchgang steigt am 6. Januar in Bischofshofen (Dreikönigsspringen).

Vierschanzentournee 2022/23: Wann wird wo gesprungen? - Der Zeitplan

Mittwoch, 28.12.2022, 16.30 Uhr: Qualifikation 1. Springen, Oberstdorf

Donnerstag, 29.12.2022, 16.30 Uhr: 1. Springen, Oberstdorf

Samstag, 31.12.2022, 14 Uhr: Qualifikation 2. Springen, Garmisch-Partenkirchen

Sonntag, 01.01.2023, 14 Uhr: 2. Springen, Garmisch-Partenkirchen

Dienstag, 03.01.2023, 13.30 Uhr: Qualifikation 3. Springen, Innsbruck

Mittwoch, 04.01.2023, 13.30 Uhr: 3. Springen, Innsbruck

Donnerstag, 05.01.2023, 17.15 Uhr: Qualifikation 4. Springen, Bischofshofen

Freitag, 06.01.2023, 17.30 Uhr: 4. Springen, Bischofshofen

Wer überträgt die Vierschanzentournee 2022/23 live im TV und Livestream?

Gute Nachrichten für alle Skisprung-Fans, die sich die Vierschanzentournee auf keinen Fall entgehen lassen wollen. Denn alle vier Springen sind live im Free-TV zu sehen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte geteilt. Die Springen in Oberstdorf und in Bischofshofen werden im ZDF ausgestrahlt. Die ARD zeigt hingegen die Wettbewerbe in Garmisch-Partenkirchen und in Innsbruck.

Wer unterwegs ist, kann die Springen auch im jeweiligen Livestream der beiden Sender verfolgen - und zwar kostenlos.

Alternativ überträgt auch Eurosport alle vier Springen live im Free-TV. Auch Eurosport bietet einen Livestream im Internet an. Dieser ist jedoch kostenpflichtig.

DAZN-Abonnenten können allerdings den Livestream von Eurosport sehen. Denn DAZN hat sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 im Angebot. Für DAZN ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Preis liegt derzeit bei 29,99 Euro monatlich oder 274,99 Euro im Jahresabonnement.

