Free-TV und Stream? Hier gibt es die Vierschanzentournee live zu sehen

Fernseh-Übertragung der Vierschanzentournee: Wann kommt das Skispringen in Bischofshofen im TV bei ARD, ZDF oder Eurosport und im Stream?

04.01.2022 | Stand: 19:50 Uhr

Vierschanzentournee live im Free-TV und als Stream sehen: Das berühmte Skispringen 2021/2022 muss in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen wegen Corona ohne Zuschauer stattfinden. Das Bergiselspringen wurde am Dienstag abgesagt und wird am Mittwoch vor dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen nachgeholt.

Wie Wintersport-Fans die 70. Vierschanzentournee am Fernseher miterleben können und welches Programm sie erwartet, hat die Allgäuer Zeitung hier zusammengefasst.

Fernsehprogramm: Wer überträgt die Vierschanzentournee 2021/22 live im Stream oder im TV?

Die 70. Vierschanzentournee wird erneut von ARD und ZDF ausgestrahlt, wobei sich beide Sender abwechseln. Auch Spartensender Eurosport überträgt jeweils Qualifikation und die Springen live im TV auf Eurosport 1 und im Livestream bei Joyn PLUS+.

Die Vierschanzentournee ist somit sowohl im Internet-Stream in der Mediathek von ARD und ZDF, als auch im Free-TV kostenlos zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky wird die Vierschanzentournee dagegen nicht ausstrahlen. Alle Aktualisierungen zu den Live-Übertragungen wird die Allgäuer Zeitung in diesem Artikel veröffentlichen.

Bilderstrecke

Auftakt zur Vierschanzentournee in Oberstdorf: Der Japaner Ryoyu Kobayashi gewinnt die Qualifikation

++ Vierschanzentournee 2021/22: Zeitplan ++

Vierschanzentournee 2021/2022: Zeitplan zum nachgeholten Bergiselspringen in Bischofshofen

Programm am Mittwoch, 5. Januar 2022

13.00 Uhr: Qualifikation, ab 12.55 Uhr live in der ARD und ab 12.45 Uhr auf Eurosport

16.30 Uhr: 1. und 2. Wertungsdurchgang, ab 16.05 Uhr live in der ARD und ab 16.30 Uhr auf Eurosport

In der ARD präsentieren Experte Sven Hannawald und Moderatorin Lea Wagner das Auftaktspringen der Vierschanzentournee. Sportjournalistin Wagner ist die Nachfolgerin von Matthias Opdenhövel und die Tochter eines berühmten Fußball-Trainers - mehr zu ihr hier.

Vierschanzentournee 2021/22: Zeitplan zum Finale, dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen

Programm am Donnerstag, 6. Januar 2022

14.30 Uhr: Qualifikation, ab 14.05 Uhr live in der ARD und ab 14.15 Uhr auf Eurosport

15.30 Uhr: Probedurchgang

17.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang, live ab 16.50 Uhr in der ARD und auf Eurosport

Anschließend Final-Durchgang und Siegerehrung, live in der ARD und auf Eurosport

Bilderstrecke

Vierschanzentournee in Oberstdorf: Impressionen aus dem Stadion am 28. Dezember 2021

Der Weltcup-Gesamtführende Karl Geiger führt das deutsche Skisprung-Aufgebot für die 70. Vierschanzentournee an. Auch Markus Eisenbichler und Olympiasieger Andreas Wellinger gehören zum Aufgebot, das den ersten deutschen Gesamtsieg seit Sven Hannawald vor 20 Jahren anstrebt.

