Vierschanzentournee in Innsbruck 2023: Programm, Termine, Tickets und TV im Überblick

Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen - die Austragungsorte der Vierschanzentournee. Hier gibt's alle Infos zum Tour-Stopp in Innsbruck 2023.

22.11.2022 | Stand: 16:54 Uhr

Die Vierschanzentournee ist auch 2022/23 die bekannteste Wettbewerbsserie in der Disziplin Skispringen. Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf im Allgäu und dem Neujahrsspringen in Innsbruck geht es für die Skispringer nach Innsbruck. Die Tournee wird wie immer im TV und als Livestream weltweit übertragen und ihre Ergebnisse von einem Millionenpublikum verfolgt.

2022/2023 findet die Vierschanzentournee zum 71. Mal statt. Jeweils zwei der vier Springen sind auf deutschen Schanzen angesetzt, zwei auf österreichischen. Die Termine für die Springen des Four HillsTournament 2022/2023 sind ebenfalls fix. Alle Infos zu Tickets, Zeitplan, Corona, Übertragung und Stars wie Karl Geiger und Ryoyu Kobayashi gibt es hier.

Vierschanzentournee 2022/2023 Innsbruck: Wie sind die Termine?

Der dritte Stopp der Vierschanzentournee ist traditionell das Bergiselspringen in Innsbruck. Am 3. und 4. Januar trifft sich die Welt-Elite im Skispringen um den Allgäuer Karl Geiger am Bergisel bei Innsbruck. Gesprungen wird von der Bergiselschanze (HS128).

Voraussichtlicher Zeitplan der Vierschanzentournee in Innsbruck 2023

3. Januar 2023:

10.00 Uhr: Stadioneinlass

11.15 Uhr: Offizielles Training

13.30 Uhr: Qualifikation

4. Januar 2023 (Bergiselspringen):

10.00 Uhr: Stadioneinlass

12.00 Uhr: Probedurchgang

13.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: Finale und Siegerehrung

In Innsbruck springen die Athleten von der Bergiselschanze. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Die weiteren Stationen der Vierschanzentournee 2022/23 nach Innsbruck

Wo kann ich Karten für die Vierschanzentournee 2022/2023 kaufen?

Der Vorverkauf für die Vierschanzentournee 2022 hat am 1. September 2022 begonnen. Wintersport-Fans können sich dabei Tickets für alle vier Wettkampforte - Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen - sichern. Bei der 71. Auflage rechnen die Organisatoren der Skisprung-Tournee wieder mit einem großen Fan-Andrang. Karten für den Tour-Stopp in Innsbruck am 3. und 4. Januar gibt es hier.

Sie interessieren sich für Tickets in Bischofshofen? Karten dafür können Sie hier kaufen.

Wo findet die Vierschanzentournee in Innsbruck 2022/23 statt?

Auf der Bergiselschanze am Bergisel mit etwa 28.000 Zuschauerplätzen. Die Adresse lautet: Bergiselweg 3, 6020 Innsbruck.

Wird das Bergiselspringen 2023 aus Innsbruck im Free-TV und als Livestream im Internet übertragen?

Ja, das Springen in Garmisch kann man live im Free-TV (ARD und ZDF wechseln sich mit den Übertragungen der Vierschanzentournee ab) und im Stream verfolgen.

Wer sind die Favoriten der Vierschanzentournee 2022/2023?

Großer Dominator der Vierschanzentournee war zuletzt Ryoyu Kobayashi. Der Japaner gewann die 70. Vierschanzentournee der Skispringer, den erhofften Vierfachsieg aber verpasste er. Nach dem Weltcup-Auftakt der Saison 2022/23 in Wisla (Polen) auf Matten liegt der Japaner in der Gesamtwertung auf Rang 14.

Sollte Kobayashi in Topform anreisen, gilt er als großer Favorit für die Vierschanzentournee 2022/2023. Doch auch die starken Norweger mit dem Tournee-Zweiten 2021/2022 Marius Lindvik und dem -Dritten Halvor Egner Granerud zählen dazu, ebenso wie der Österreicher Stefan Kraft. Bester Deutscher bei der Tournee 2021/2022 war Karl Geiger (SC Oberstdorf) auf Rang vier, vor Markus Eisenbichler (Siegsdorf) auf Rang fünf. Auch diese beiden Springer könnten bei der Vierschanzentournee 2022/2023 um den Sieg mitspringen. Aktuell liegt der Allgäuer Karl Geiger in der Gesamtwertung des Weltcups auf Rang 25.