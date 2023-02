So sehen Sie die Formel 1 in Bahrain 2023 live im TV und als Stream

Die Formel 1 2023 startet Anfang März in Bahrain: Training, Qualifying und Rennen beim Bahrain-GP werden live im TV und als Stream im Internet gezeigt. Hier alle Infos.

28.02.2023 | Stand: 14:35 Uhr

Wer zeigt die Formel 1

Wird das Rennen in Bahrain im Free-TV bei RTL gezeigt?

Wie sind Sender, Uhrzeiten und Termine des Bahrain-GP 2023?

Hier alle Infos.

Auftakt für die Formel 1-Saison 2023: Vom 3. bis 5. März startet der Rennzirkus in Bahrain in die neue F1-Saison. Und dieses Rennwochenende hat es in sich: Neue Fahrer sind mit dabei, die Teams haben sich neu aufgestellt, die ersten Ergebnisse geben Hinweise, wie sich Favoriten wie Max Verstappen oder Lewis Hamilton über die F1-Pause hinweg aufgestellt haben. Aus deutscher Sicht ist vor allem spannend, wie sich Nico Hülkenberg im Haas-Cockpit schlagen wird. Denn Mick Schumacher ist "nur noch" Ersatzfahrer, nämlich bei Mercedes.

Großer Preis von Bahrain 2023 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 3.3.23

1. Freies Training der F1, Uhrzeit: 12.30 Uhr (Sky)

2. Freies Training der F1, Uhrzeit: 16.00 Uhr (Sky)

Samstag, 4.3.22

3. Freies Training der F1, Uhrzeit: 12.30 Uhr (Sky)

Qualifying, Uhrzeit: 16 Uhr (Sky)

Sonntag, 5.3.22: Rennen

Formel 1 Bahrain-Rennen, Uhrzeit: 16 Uhr

Kann ich die Formel 1 2023 in Bahrain live im Free-TV oder als Stream sehen?

Fast 30 Jahre lang war die Formel 1 live im Free-TV bei RTL zu sehen. Seit drei Jahren werden die F1-Rennen allerdings nicht mehr kostenlos ausgestrahlt. Wer die Rennen live im TV oder als Stream im Internet sehen will, muss ein Abo des Pay-TV-Senders Sky haben. Er zeigt das komplette Renn-Wochenende vom Freien Training über Qualifying bis zum Rennen am Sonntag.

Laut laufendem Vertrag müssen vier Rennen im Rennkalender 2023 im Free-TV gezeigt werden. Welcher Sender dies übernimmt, ist noch unklar. In der Saison 2022 zeigte RTL die Rennen im Free-TV.

Gibt es kostenlose Alternativen zu Sky, wenn ich die Formel 1 live im TV oder als Stream sehen will?

Die österreichischen Sender ORF und Servus TV haben sich für drei Jahre die Übertragungsrechte an der Formel 1 gesichert und teilen sich die Rennen auf.

Was macht das F1-Rennen in Bahrain 2023 so besonders?

Nach dem Abschied von Sebastian Vettel aus dem Rennzirkus und dem Wechsel von Mick Schumacher zu Mercedes, wo er aktuell "nur" noch Ersatzfahrer ist, ist für deutsche F1-Fans natürlich interessant, wie sich Nico Hülkenberg im Fahrerfeld schlagen wird.

Das Auftaktrennen der neuen Formel-1-Saison wird am 5. März in Bahrain gestartet. Bild: Hasan Bratic, dpa

Live im TV und als Stream: Das ist der Rennkurs beim Bahrain-GP

Name: Bahrain International Circuit

Länge: 5,4 Kilometer

Runden: 57

Renndistanz: 308.238 Kilometer

