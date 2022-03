Zeitplan und Sender: Formel-1 in Saudi Arabien heute live im Free-TV und als Stream sehen

Die Formel 1 2022 fährt heute in Saudi Arabien - das Rennen ist live im TV zu sehen. Was sind die Termine? Hier Zeitplan und Sender.

27.03.2022 | Stand: 11:40 Uhr

Formel 1 2022 in Saudi Arabien: Kurz nach dem spannenden Auftakt in Bahrain gastiert die Formel 1 auf dem ultraschnellen Stadtkurs in Dschidda - überschattet von einem Anschlag in direkter Nähe. Der Große Preis von Saudi-Arabien wird live übertragen, allerdings nicht im Free-TV.

Wann starten freies Training, Qualifying und Rennen? Hier Zeitplan, Termine und Sender in der Übersicht.

Zeitplan Großer Preis von Saudi Arabien 2022 live im TV und als Stream: Wie sind Uhrzeit und Termine?

Freitag, 25. März 2022: F1 Freies Training

1. Freies Training: 15 Uhr (live bei Sky)

2. Freies Training: 18 Uhr (live bei Sky)

Samstag, 26. März 2022: Heute F1 Freies Training und Qualifying

3. Freies Training: 15 Uhr (live bei Sky)

Qualifying: 18 Uhr (live auf Sky)

Sonntag, 27. März 2021: F1 Rennen Saudi Arabien auch bei RTL

Rennen: 19 Uhr (live bei Sky)

Kann ich die Formel 1 heute live im Free-TV oder als Stream sehen?

Fast 30 Jahre lang war die Formel 1 live und durchgehend im Free-TV bei RTL zu sehen. Das ist in der Saison 2022 nicht mehr so. Alle Rennen der Formel 1-Saison 2021 werden beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Lediglich vier Formel 1-Rennen im aktuellen Rennkalender sind bei RTL zu sehen.

Das Rennen in Saudi Arabien wird also nicht im Free-TV bei RTL zu sehen sein, aber bei Sky. Sky-Experte Ralf Schumacher kehrte allerdings nach dem Einschlag einer Rakete in der Nähe der Formel-1-Rennstrecke von Dschidda zurück nach München, um von dort den Großen Preis von Saudi-Arabien zu kommentieren.

Strecke, Lage, Statistik: Fakten zum F1-Rennen in Saudi Arabien 2022

Die Strecke : Der Dschidda Corniche Circuit schlängelt sich durch die Lagune rund um die "schwimmende Moschee". Die Al-Rahma Moschee fußt auf weißen Stelzen, bei Flut wirkt es so, als ob sie auf den Wellen vor sich hintreibt.

: Der Dschidda Corniche Circuit schlängelt sich durch die Lagune rund um die "schwimmende Moschee". Die Al-Rahma Moschee fußt auf weißen Stelzen, bei Flut wirkt es so, als ob sie auf den Wellen vor sich hintreibt. Kurven : 27

: 27 So lief es im Vorjahr: Nach einem überharten Duell mit Lewis Hamilton

Besonderheiten: Der Jeddah Corniche Circuit ist der längste und schnellste Straßenkurs der Formel 1 mit bis zu geschätzten 322 km/h.

Wer sind die Favoriten beim F1-Rennen in Saudi-Arabien?

Nach dem Doppelerfolg von Charles Leclerc und Carlos Sainz beim Auftakt in Bahrain ist die Scuderia auch in Saudi-Arabien am Wochenende wieder Favorit. Die Konkurrenz hat einiges nachzuarbeiten, die Zeit dafür ist aber ziemlich knapp. Hier die aktuelle Fahrerwertung vor dem Rennen in Saudi Arabien:

Charles Leclerc Carlos Sainz Lewis Hamilton George Russell Kevin Magnussen Valtteri Bottas Esteban Ocon Yuki Tsunoda Fernando Alonso Guanyu Zhou

Welche Rollen können Sebastian Vettel und Mick Schumacher spielen?

Mick Schumacher fühlt sich vom guten Start seines Haas-Teams in die neue Formel-1-Saison beflügelt. Sebastian Vettel droht wegen seiner Corona-Infektion auch das zweite Saisonrennen der Formel 1 zu verpassen. Der 34-Jährige habe auch am Donnerstag keinen negativen Test für die Reise nach Saudi-Arabien vorlegen können, teilte sein Team Aston Martin mit. Sollte Vettel wie schon beim Saisonauftakt in Bahrain ausfallen, würde er erneut von seinem Landsmann Nico Hülkenberg vertreten werden.