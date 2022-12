„Tüftler, Zupacker, Macher“ beim Bauhof Füssen

Kurz vor dem Jahreswechsel zieht der Füssener Bauhof Bilanz: 50.000 Pflanzen gesetzt, 640 Tonnen planiert, 1500 Kilo Farbe aufgetragen.

31.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Fleißig, das war die Mannschaft des Füssener Bauhofs im zu Ende gehenden Jahr, wie eine Statistik beweist, die die Stadtverwaltung jetzt vorgelegt hat. Kurz vor dem Jahreswechsel hat die Stadt Füssen nämlich Bilanz gezogen – und das mit markanten Zahlen. So habe ihr Bauhof heuer 50.000 Pflanzen gesetzt. 640 Tonnen Planiermaterial für Wander- und Schotterwege verbaut oder 1.500 Kilo weiße Straßenmarkierungsfarbe angebracht. „Dieser kleine, nicht vollständiger Überblick zeigt, wie aktiv unsere rund 30 Männer und eine Frau (Verwaltung) vom Bauhof sind“, sagt Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Und er verweist auf weitere besondere Ziffern.

416 Tonnen Kies verarbeitet

So haben seine Mitarbeiter 416 Tonnen Kies verarbeitet, 45 Hektar Mähfläche kultiviert oder 150 Blumenkübel aufgestellt. „Sie sehen, es sind richtige Macher, Zupacker und Tüftler“, sagt Eichstetter mit Blick auf die Bauhof-Crew. Denn darüber hinaus habe der Bauhof beim Abbruch der großen Skisprungschanze in Bad Faulenbach unterstützt, den Umbau des Verwaltungsgebäudes in der Kemptener Straße realisiert sowie mitgeholfen bei der Fertigstellung des Oberseebads.

Mit Schülern Bäume und Sträucher gepflanzt

Außerdem dabei waren die Mitarbeiter bei einer Ausgleichspflanzung im Bereich des Rohrkopfwegs. Gemeinsam mit Schülern wurden dort knapp 300 Sträucher und 40 Bäume eingesetzt.