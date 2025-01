Mülleimer geht in Scheidegg in Flammen auf: Waren Feuerwerkskörper der Grund?

Der Jahreswechsel ist im Allgäu nach Einschätzung der Polizei insgesamt ruhig verlaufen. Ein paar Vorfälle gab es im Landkreis Lindau sowie in der Nachbarschaft aber.

Ein Abfalleimer ist gegen 2.30 Uhr in Böserscheidegg (Scheidegg) in Flammen aufgegangen. Möglicherweise waren Feuerwerksartikel der Auslöser. Jedenfalls fanden sich abgebrannte Feuerwerksbatterien in dem brennenden Behälter aus Kunststoff, der an dem beliebten Aussichtspunkt unter der Kastanie an der Kreisstraße in Richtung Weiler angebracht war.

Laut Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten müssen Feuerwerksartikel im Restmüll entsorgt werden. Der ZAK rät dazu, Böller, abgebrannte Raketen und Batterien mehrere Stunden zu wässern, bevor sie in die Tonne geworfen werden.

In Nonnenhorn hatte nach Angaben der Polizei Lindau ein Tischfeuerwerkskörper ein Sofa in Brand gesteckt. Der Vorfall endete recht glimpflich mit Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

In der Krölstraße in Lindau hat eine Feuerwerksrakete ein Fenster durchschlagen. Die Polizei beziffert den Schaden an der zerbrochenen Scheibe auf 300 Euro.

14-Jähriger in Bregenz durch Böller schwer verletzt

In Bregenz ist gegen 23 Uhr ein Feuerwerkskörper in der Hand eines 14-Jährigen explodiert. Er hatte nach Angaben der Polizei Vorarlberg mit zwei weiteren Buben mit selbst gebastelten Böllern experimentiert. Einer davon ging in seiner Hand plötzlich los. Dem 14-Jährigen wurden laut Polizei mehrere Finger teilamputiert.

Ein anderer Bub bekam zwei Splitter in die Augen und erlitt Löcher im Trommelfell. Der dritte erlitt einen Tinnitus in den Ohren.

Die Buben wurden ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert, wo die verletzte Hand sogleich operiert wurde. Die Splitter konnten die Ärzte laut Polizei ebenfalls aus den Augen entfernen.

In Mehrfamilienhaus in Ravensburg bricht ein Brand aus

In Ravensburg ist gegen 1 Uhr in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei haben Jugendliche im Keller mit Böllern hantiert.

Anwohner konnten durch beherztes Eingreifen den Übergriff des Feuers auf eine in unmittelbarer Nähe befindliche Gasflasche verhindern. Den Rest übernahm die Feuerwehr.

Die Polizei berichtet von zwei Leichtverletzten und Sachschaden in vermutlich geringer fünfstelliger Höhe.