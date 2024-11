Hier öffnen sich in Stiefenhofen dieses Jahr wieder Adventsfenster

Auch heuer wird die Ortsmitte von Stiefenhofen im Dezember wieder zu einem riesigen Adventskalender. Jeden Abend öffnet sich ein festlich dekoriertes Fenster von Privathaushalten, aber auch von Betrieben und der Grundschule. Die Aktion findet bereits zum dritten Mal in Folge statt.

Angelika Rasch, Hildegard Kimpfler sowie Daniela Eger-Popp und Angelika Dreyer vom Gästeamt haben die Aktion „Adventsfenster“ heuer organisiert. Sie wollen damit einerseits für vorweihnachtliche Stimmung im Ort sorgen – aber auch die Gelegenheit zum Spazieren und Treffen bieten. Genau das komme bei Einheimischen und Besuchern gut an, weiß Angelika Rasch.

Adventsfensteröffnungen sind „lebendig“

Zudem: Die meisten Fensteröffnungen sind „lebendig“. Das heißt: „Meist gibt es Glühwein, Punsch und Lebkuchen“, sagt Angelika Rasch. Sie war in den beiden Vorjahren über die rege Teilnahme an den Fensteröffnungen erstaunt. „Da habe ich viele Leute auf der Straße gesehen, die sonst selten unterwegs sind“, erinnert sie sich. Und genau das war auch eines der Ziele der Aktion.

Einige der 24 Teilnehmer sind heuer das erste Mal dabei. Grundsätzlich gilt: Der eigenen Fantasie bei der Fenstergestaltung sind keine Grenzen gesetzt. Winterliche und weihnachtliche Motive mit einer entsprechenden Beleuchtung sind es aber, die die Besucher erwarten.

In dieser Zeit leuchten die Fenster

Während sich vom ersten Dezember bis Heiligabend die Fenster nach und nach öffnen und dann jeweils von 17 bis 22 Uhr leuchten, erstrahlen sie ab Weihnachten bis Heilig Dreikönig alle.

Den Auftakt macht heuer die Feuerwehr, die am 1. Dezember um 18 Uhr nicht nur das erste Fenster am Gerätehaus in der Hauptstraße 23 öffnet, sondern dies mit einem kleinen Fest im Freien verbindet. Bereits am 2. Dezember öffnet sich dann auch wieder der „Wunschzettel-Briefkasten“ an der Kinderkrippe. „Hier können Weihnachtswünsche sicher auf die Reise zum Christkind gehen“, sagt Angelika Rasch.

Hier öffnen Adventsfenster 1. Feuerwehr, Hauptstraße 23 2. Kinderkrippe, Schulstraße 13 3. Heidi und Rosa Sigel, Auf der Breite 14 4. Büchereiteam, Fenster am Gästeamt 5. Elektro Kempter, Kirchholzweg 3 6. Raiffeisenbank, Hauptstraße 17 7. Irmgard Lipp, Waldwiesweg 2 8. Birgit Seitz, Hauptstraße 19 9. Melania Steinmeyr, Hauptstraße 13 10. Kindergarten, Schulstraße 7 11. Gasthof Rössle, Hauptstraße 14 12. Familie Klar, Auf der Breite 25 13. Küferhaus, Schulstraße 6 14. Familie Baldauf, Dekan-Prestel-Weg 9 15. Familie Rasch, Hauptstraße 10 16. Schülerstube, Schulstraße 17 17. Malerei Rasch, Simmerberger Straße 4 18. Hartmann Heizung & Sanitär, Hauptstraße 20 19. Bäckerei Zwisler, Hauptstraße 25 20. Musikkapelle, Schulstraße 7 21. Grundschule, Schulstraße 9 22. Markus Mößlang, Am Haldenacker 23. Rathaus, Hauptstraße 8 24. Pfarrkirche St. Martin

Ursprünglich spielten Spenden bei der Idee der Adventsfenster keine Rolle. Doch schnell zeigte sich bei der Premiere 2022: Viele Besucher wollten das Projekt auch finanziell würdigen.

So kamen 2022 auch zwei größere Spenden für den Förderverein der Musikschule Westallgäu und für das gemeinsame Bürgermobil von Stiefenhofen und Oberreute zusammen. Eine Spendendose steht heuer bei den jeweiligen Fensteröffnungen bereit. Sie gehen an verschiedene Projekte, primär aber an die „Helfer vor Ort“.