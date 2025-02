Aiwanger will ein „Trommelfeuer“ eröffnen - falls die Freien Wähler in den Bundestag einziehen

Hubert Aiwanger ist ein Mann der Stammtische. Auch im wortwörtlichen Sinn. Das wird bei seinem Auftritt im Löwen in Lindenberg deutlich. Da lässt er den eigentlich für ihn vorgesehenen Platz links liegen und setzt sich an den Stammtisch. „Griaß eich“, sagt er zu den Gästen. Unterstützung für Indra Baier-Müller, die als Direktkandidatin im Wahlkreis antritt, ist sein Ziel. „Wir haben größere Räder zu drehen für die Region“, sagt Aiwanger über die gemeinsame Absicht, in den Bundestag einzuziehen.

