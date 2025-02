Landwirt kommt bei Baumfällarbeiten im Westallgäu ums Leben

In Gestratz im Westallgäu ist ein Landwirt bei Baumfällarbeiten gestorben. Wie die Polizei jetzt berichtet, war der Mann gemeinsam mit seinem Bruder am vergangenen Samstag im Wald zugange. Die beiden wollten einen abgestorbenen Baum fällen. Der Landwirt sägte, sein Bruder stand in einiger Entfernung und wartete auf das Signal, die Seilwinde zu betätigen.

Landwirt wird von Baum getroffen und kommt ums Leben

Plötzlich zerbrach jedoch der nahezu senkrecht stehende, morsche Baum in mehrere Teile. Eines der schweren Holzteile traf den Landwirt am Kopf. Obwohl dieser Schutzkleidung und einen Helm trug, erlitt er schwere Kopfverletzungen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Rettungskräfte konnten nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen der Kripo Lindau ergaben bis dato keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Weitere Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.