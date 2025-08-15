Diese Bürgerinnen wehren sich gegen kürzere Öffnungszeiten im „schönsten Freibad weit und breit“

Helga Embacher spricht von einer „großen Unterstützung“. Damit meint sie die Sammlung von Unterschriften in Sachen Freibad Weiler (Westallgäu). 278 Bürgerinnen und Bürger wenden sich auf den Listen gegen eine Kürzung der Öffnungszeiten. Zusammen mit fast einem Dutzend Mitstreitern und Mitstreiterinnen hat Helga Embacher die Unterschriften jetzt an Bürgermeister Tobias Paintner überreicht.
Freizeit im Allgäu
