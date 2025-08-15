Icon Menü
Bürger fordern: Keine Kürzung der Öffnungszeiten im Freibad Weiler-Simmerberg!

Freizeit im Allgäu

Diese Bürgerinnen wehren sich gegen kürzere Öffnungszeiten im „schönsten Freibad weit und breit“

Mehrere hundert Bürgerinnen und Bürger unterstützen das Anliegen. Das sagt der Bürgermeister zu der Initiative und der Lage des Bades.
Von Peter Mittermeier
    |
    |
    |
    Helga Embacher hat mit ihren Mitstreitern und Mitstreiterinnen an Bürgermeister Tobias Paintner Unterschriftenlisten gegen eine Kürzung der Öffnungszeiten im Freibad überreicht.
    Helga Embacher hat mit ihren Mitstreitern und Mitstreiterinnen an Bürgermeister Tobias Paintner Unterschriftenlisten gegen eine Kürzung der Öffnungszeiten im Freibad überreicht. Foto: Peter Mittermeier

    Helga Embacher spricht von einer „großen Unterstützung“. Damit meint sie die Sammlung von Unterschriften in Sachen Freibad Weiler (Westallgäu). 278 Bürgerinnen und Bürger wenden sich auf den Listen gegen eine Kürzung der Öffnungszeiten. Zusammen mit fast einem Dutzend Mitstreitern und Mitstreiterinnen hat Helga Embacher die Unterschriften jetzt an Bürgermeister Tobias Paintner überreicht.

