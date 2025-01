Gestratzer Bürgermeister fordert „Mut zu Veränderungen“

In der katholischen Kirche brauche es Veränderungen, in der politischen Gemeinde mit Blick auf die Kommunalwahlen 2026 „ein ganz starkes Team für Gestratz“: Konkrete Ausblicke gab es beim Neujahrsempfang von der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Anneliese Prinz und von Bürgermeister Engelbert Fink. Wie in den Vorjahren war das Interesse am ersten Zusammentreffen im neuen Jahr groß.

