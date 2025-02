Welche politischen Themen beschäftigen die Menschen im Westallgäu?

Die Bundestagswahl rückt näher. Welche Sorgen und Erwartungen haben die Bürgerinnen und Bürger? Wie zufrieden sind sie mit der bisherigen Politik? Was muss sich ändern? Um ein Stimmungsbild einzufangen, sind Mitglieder unserer Redaktion auf dem Wochenmarkt in Scheidegg mit Menschen ins Gespräch gekommen. Dabei ging es nicht nur um die Migrationsdebatte, sondern auch um Themen wie Energieversorgung, Bildung und den Umgangston in der Politik.

