Diebstahl aus Schaufenster in Lindau: Vermeintlich wertvolle Beute hat einen Haken

Diebstahl in Lindau: Laut Angaben der Polizei hat ein Passant am Silvestervormittag eine eingeschlagene Schaufensterscheibe eines Ladens am Bahnhofsplatz gemeldet. Der unbekannte Täter hatte die Scheibe mit einem Stein eingeworfen und anschließend fünf vermeintliche Handys gestohlen. Viel Freude daran dürfte er allerdings nicht haben.

Diebstahl in Lindau: Handys nicht so wertvoll wie gedacht

Bei den Handys handelte es sich der Polizei zufolge nämlich um Attrappen. Diese werden in Schaufenstern üblicherweise ausgestellt. Wegen einer zweiten Sicherung konnte der Täter nicht komplett in das Geschäft einsteigen. Es blieb also nur bei dem Diebstahl aus dem Schaufenster. Dennoch entstand am Geschäft selbst ein Schaden von 2000 Euro wegen der zerschlagenen Scheibe. Die Handy-Attrappen hatten dagegen laut Polizei nur einen geringen Wert.

Schaden an Schaufenster in Lindau - Polizei sucht Zeugen

Zu dem Diebstahl ermittelt nun die Polizei und sucht Zeugen. Wer Beobachtungen zu der Tat gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08382/9100 an die Polizeiinspektion Lindau zu wenden.

