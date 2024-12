Gemeinderat befangen: Zuschuss an Dorfladen löst Diskussion aus.

Der Dorfladen in Niederstaufen sorgt weiter für Diskussionen im Gemeinderat Sigmarszell. In der November-Sitzung ging es um einen Zuschuss in Höhe von 35.000 Euro, den das Gremium mit 7:5 Stimmen gut hieß. Jetzt löste der damalige Beschluss für eine rege Diskussion. Ausgelöst hatte sie Bürgermeister Jörg Agthe, der darüber informierte, dass nach Rücksprache mit dem Landratsamt Norbert Kurzemann an der Abstimmung nicht hätte teilnehmen dürfen.

Der Beschluss bringe seiner Ehefrau möglicherweise Vorteile, in dem er deren Arbeitsplatz sichere, fasste der Bürgermeister die Stellungnahme der Rechtsaufsicht im Landratsamt Lindau zusammen. Denn: „Ohne den Zuschuss besteht die Gefahr der Schließung“. Somit hätte sich Norbert Kurzemann selbst als befangen melden müssen.

Grundsätzlich seien Ratsmitglieder verpflichtet, von sich aus auf eine mögliche Befangenheit hinzuweisen – auch dann, wenn selbst Zweifel bestehen, ob eine solche Befangenheit vorliegt. Der mit sieben zu fünf Stimmen getroffene Beschluss zum Zuschuss bleibt aber gültig, da auch bei Nichtabstimmung von Norbert Kurzemann eine Mehrheit für den Zuschuss gestimmt hätte.

Abgeklärt hat der Bürgermeister mit dem Landratsamt auch, ob ein Zuschuss überhaupt erlaubt ist. Dazu sage die Behörde „grundsätzlich ja“, informierte Agthe. Voraussetzung sei, dass dies für die „ortsnahe Versorgung erforderlich ist“. Der Dorfladen sei gemäß dem „Dorfladen-Leitfaden“ der Staatsregierung „Mittel zum Zweck“ einer solchen Versorgung.

Den Zuschuss habe die Gemeinde bislang noch nicht ausbezahlt. Bernhard Krepold forderte, die der Gemeinde zustehenden Miet- und Nebenkosten direkt abzuziehen. Zudem erinnerte er daran, dass dem Gemeinderat Einblick in die aktuellen Zahlen versprochen wurde. Dies solle in nichtöffentlicher Sitzung im neuen Jahr erfolgen, kündigte der Bürgermeister an.

„Hier wird böses Blut geschaffen“

Krepold kritisierte auch, dass eine zwölfseitige Information zur Situation des Dorfladens erst in der November-Sitzung und damit unmittelbar vor der Entscheidung verteilt wurde. Ein Teil des Gemeinderates habe die Informationen aber schon vorab erhalten, monierte er. Das wiederum kritisierte Norbert Kurzemann: „Hier wird böses Blut geschaffen“. Krepold darauf: „Das sind Fakten“.