Einbrecher steigt in Ferienhaus ein und kocht sich Essen

Ein Einbrecher ist in ein Ferienhaus in Kisslegg (Landkreis Ravensburg) eingestiegen. Laut Polizei hat der Unbekannte am Donnerstagnachmittag ein Fenster des Hauses im Ortsteil Wallmusried eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft.

Dann bereitete er sich aber zunächst Essen am Herd des Hauses zu, so die Polizei. Gegen 17.20 Uhr kam dann ein Mann, der sich um das Haus kümmert und überraschte den Einbrecher.

Fahndung nach Einbrecher bringt keinen Erfolg

Der Unbekannte flüchtete über die Bahngleise in Richtung Wangen. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach dem Unbekannten, der dunkle Haare hat und zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und eine blaue kurze Hose trug, verlief erfolglos.

Ob der Einbrecher etwas entwendet hat, ist derzeit noch unklar. Der Polizeiposten Vogt ermittelt nun wegen des Einbruchs und bittet unter Tel. 07529/97156-0 um Hinweise zu dem Täter.